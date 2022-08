House Of The Dragon nereden izlenir? House Of The Dragon hangi kanalda? House Of The Dragon nerede yayınlanıyor?

Game Of Thrones dizisinin takipçileri tarafından heyecanla beklenen House Of The Dragon dizisi hangi kanalda yayınlanacak? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, House Of Dragon nereden izlenir? House Of Dragon hangi kanalda? House Of Dragon nasıl izlenir?

House Of The Dragon nereden izlenir? Game Of Thrones dizisinin takipçileri tarafından heyecanla beklenen House Of The Dragon dizisi hangi kanalda yayınlanacak? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, House Of Dragon nereden izlenir? House Of Dragon hangi kanalda? House Of Dragon nasıl izlenir? İşte detaylar...

HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN İZLENİR?

George R. R. Martin'nin Fire and Blood isimli eserinden uyarlanacak olan dizi, Game of Throne dizisinde yer alan döneminin 300 yıl öncesindeki Targaryen hanesini anlatacaktır. Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak başlayacak olan House Of The Dragon dizisi, 21 Ağustos gecesinde HBO Max platformunda izleyicileri ile buluşacak.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith

Milly Alcock

Emma D'Arcy

Olivia Cooke

Graham McTavish

Paddy Considine

Eve Best

Savannah Steyn

Emily Carey

Sonoya Mizuno

Gelişimi

Kasım 2018'de, Buz ve Ateşin Şarkısı serisi'nin yaratıcısı George R. R. Martin, "potansiyel bir yan ürün serisinin Ateş ve Kan'a dayalı olacağını" belirtti.

Senaryo

Ocak 2020'de HBO Programlama Başkanı Casey Bloys, senaryo yazma sürecinin başladığını ve dizinin 2022'de prömiyer yapacağını tahmin ettiğini belirtti.

Rol dağılımı

Oyuncu seçimi Temmuz 2020'de başladı. Paddy Considine, Ekim 2020'de I. Viserys Targaryen rolünü üstlendi. Aralık ayında, Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy sırasıyla Alicent Hightower, Daemon Targaryen ve Rhaenyra Targaryen rollerini üstlenirken, Danny Sapani belirlenmemiş bir rolü canlandırmak için müzakerelere katıldı. Şubat 2021'de ana oyuncu kadrosuna Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno katıldı. Nisan 2021'de Fabien Frankel oyuncu kadrosuna Sör Criston Cole olarak katıldı.

Çekimler

On bölümlük ilk sezonun ana çekimleri Nisan 2021'de başladı ve 2022'de yayınlanması planlanıyor. Dizi, ilk olarak Birleşik Krallık'ta çekiliyor. Nisan 2021'in son haftasında çekimler İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall eyaletinde yapıldı. Productionlist'e göre, ilk sezonun bir kısmı İspanya ve Kaliforniya'da çekilecek.