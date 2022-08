Dünya üzerinde en çok sevilen ve takip edilen diziler arasında yer alan Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak yayınlanacak olan House of The Dragon dizisine olan ilgi oldukça arttı. Peki House Of The Dragon nerede yayınlanacak? House Of The Dragon hangi platformda yayınlanacak?

HOUSE OF THE DRAGON NEREDE YAYINLANACAK?

George R. R. Martin'nin Fire and Blood isimli eserinden uyarlanacak olan dizi, Game of Throne dizisinde yer alan döneminin 300 yıl öncesindeki Targaryen hanesini anlatacaktır. Game of Thrones dizisinin yan dizisi olarak başlayacak olan House Of The Dragon dizisi, 21 Ağustos gecesinde HBO Max platformunda izleyicileri ile buluşacak.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith

Milly Alcock

Emma D'Arcy

Olivia Cooke

Graham McTavish

Paddy Considine

Eve Best

Savannah Steyn

Emily Carey

Sonoya Mizuno