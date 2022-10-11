House Of The Dragon 9. bölüm fragmanı izle!
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House of the Dragon dizisinin 1. sezon 9. bölümü yayınlandı. Dizinin takipçileri ise yeni bölümü izlemek için araştırmalara başladı. Peki, House Of The Dragon 9 bölüm fragmanı nasıl izlenir? House Of The Dragon 9 bölüm fragmanı izle!
Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde geçen House of the Dragon dizisi HBO kanalında yayın hayatına başladı. 8 bölüm geride kalırken 9. Bölüm merak edilemeye başlandı. İşte, House Of The Dragon 9. bölüm fragmanı!
HOUSE OF THE DRAGON 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
House of the Dragon'un 1. sezon finaline sadece iki bölüm kaldıkça tansiyon gittikçe yükselmeye başladı. Geçtiğimiz gün 9. bölümü yayınlanan dizide ortalık baya bir karıştı...
İlk 5 bölümünün ardından 10 yıllık bir zaman atlaması yaşanan öykü bizleri Game of Thrones'a biraz daha yaklaştırıyor.