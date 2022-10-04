Game of Thrones'un yan dizisi niteliğinde çekilen House Of the Dragon büyük ilgi gördü. Dünya çapında heyecanla beklenen dizinin yayına girmesi ile House of the Dragon dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Diziseverler, House Of The Dragon 8.bölümü yayınlandı mı diye araştırıyor. House of the Dragon 8. bölüm fragman İZLE! House Of The Dragon yeni bölüm fragmanı izle!

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken dizinin yayınlanmasıyla izleyicilerin ilgi odağı oldu. Game of Thrones'un yan dizisi niteliğinde çekilen House Of the Dragon büyük ilgi gördü. Dünya çapında heyecanla beklenen dizinin yayına girmesinin ardından yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Diziseverler House Of The Dragon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu araştırıyor. House Of The Dragon 8.bölüm fragmanı merak konusu oldu. House of the Dragon 8.bölüm fragman izle! House Of The Dragon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? House Of The Dragon yeni bölüm fragman izle!

HOUSE OF THE DRAGON NEREDEN İZLENİR?

House of the Dragon dizisi 10 bölümlük ilk sezonu ile HBO'da yayınlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

Game of Thrones dizisine benzerlik gösteren dizi, Game of Thrones'tan 300 yıl öncesini konu olarak ele alıyor. Targaryenlerin savaşını konu olarak işleyen dizi, George R. R. Martin'in Buz ve Ateş Şarkısı kitap serisinden uyarlandı. Targaryenlerin Demir tahtı koruma savaşını konu ediniyor.

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

Matt Smith

Milly Alcock

Emma D'Arcy

Olivia Cooke

Graham McTavish

Paddy Considine

Eve Best

Savannah Steyn

Emily Carey

Sonoya Mizuno

HOUSE OF THE DRAGON 8.BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

House of the Dragon 7. Bölümü 2 Ekim Pazar akşamı HBO Max'de yayınlandı.