House of The Dragon 2. sezon ne zaman, nereden izlenir?

Game of Thrones evreninin yan hikayesi olan ve Targaryen Hanedanı'nın yükselişini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin 2. sezon çekimleri Nisan ayında başlamıştı ve şimdi başarıyla tamamlandı. Dizinin ne zaman izleyicilerle buluşacağı merak ediliyor. HBO imzalı bu diziye olan yoğun ilgi devam ediyor. Peki, House of The Dragon 2. sezon ne zaman, nereden izlenir? İşte detaylar…