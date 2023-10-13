House of The Dragon 2. sezon ne zaman, nereden izlenir?
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Game of Thrones evreninin yan hikayesi olan ve Targaryen Hanedanı'nın yükselişini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin 2. sezon çekimleri Nisan ayında başlamıştı ve şimdi başarıyla tamamlandı. Dizinin ne zaman izleyicilerle buluşacağı merak ediliyor. HBO imzalı bu diziye olan yoğun ilgi devam ediyor. Peki, House of The Dragon 2. sezon ne zaman, nereden izlenir? İşte detaylar…
"House of The Dragon 2. sezon ne zaman, nereden izlenir?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. Seyircilerin 2. sezonunu beklediği diziye yoğun ilgi devam ediyor. İşte konu hakkında son detaylar…
HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?
House of the Dragon'ın 2. sezonu büyük olasılıkla 2024 ilerleyen aylarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Casey Bloys, daha önce yaptığı bir açıklamada 2024'ün yapım için iyi bir geri dönüş tarihi olduğunu ifade etmişti. Bu, yapımın en iyi ihtimalle Haziran 2024'te izleyicilerle buluşabileceği anlamına geliyor.