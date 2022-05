House of Dragon Game of Thrones'in devamı mı, devam dizisi mi? House of the Dragon hangi platformda yayınlanacak, dizi ne zaman çıkıyor?

House of Dragon ne zaman çıkacak? House of Dragon fragman yayınlandı mı? House of Dragon oyuncuları kimler, konusu ne? House of Dragon devam dizisi mi? House of Dragon hangi platformda yayınlanacak? Ayrıntılar yazımızda...

HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Dizi 21 Ağustos 2022'de çıkacak . Hbo, resmi Twitter sayfası üzerinden yayımladığı posterler ile House of the Dragon'ın sevenleriyle buluşacağı tarihin 21 Ağustos 2022 olduğunu açıkladı.

HOUSE OF DRAGON GAME OF THRONES'UN DEVAM DİZİSİ Mİ?

Evet, House of Dragon, Game of Thrones'un devam dizisidir. Daha doğrusu House of Dragon 200 yıl öncesini anlatacaktır. Yani dizi GoT 'dan daha sonra vizyona girecek olsa da konu itibariyle 200 yıl öncesini anlatacak.

HOUSE OF DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

House of Dragon dizisi HBO platformunda yayınlanacak.

HOUSE OF DRAGON KONUSU NEDİR?

House of the Dragon, George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratılan Amerikan fantastik drama dizisidir. Martin'in Ateş ve Kan adlı romanına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç sava?a giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor.

HOUSE OF DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

Paddy Considine, I. Viserys Targaryen rolünde:

Westeros kralı. "Sıcak, kibar ve dürüst bir adam" olarak bilinen Viserys, lordlar konseyi tarafından Jaehaerys Targaryen'in yerine kral olarak seçildi.

Emma D'Arcy, Rhaenyra Targaryen rolünde:

Westeros'un ilk kraliçesi olmayı bekleyen bir ejderha binicisi.

Olivia Cooke, Alicent Hightower rolünde:

Westeros kraliçesi, Viserys'in ikinci eşi ve Otto Hightower'ın kızı.

Matt Smith, Daemon Targaryen rolünde:

Deneyimli bir savaşçı ve ejderha binicisi, Rhaenyra'nın amcası ve Viserys'in küçük erkek kardeşi.

II. Aegon Targaryen:

Viserys ve Alicent'in ilk doğan çocuğu ve Rhaenyra'nın taht iddiasına meydan okuyarak bir iç savaş başlatan küçük üvey kardeşi.

Rhys Ifans, Otto Hightower rolünde:

Alicent'in babası, Viserys'e ve krallığa hizmet eden Kral Eli.

Steve Toussaint, Corlys Velaryon rolünde:

"Deniz Yılanı" olarak da bilinen Velaryon Hanesi'nin lordu ve Westeros'un en ünlü denizcisi.

Eve Best, Rhaenys Velaryon rolünde:

Lord Corlys'in karısı ve "Asla Varolmayan Kraliçe" olarak da bilinen bir ejderha binicisi.

Sonoya Mizuno, Mysaria rolünde:

Daemon'un en güvenilir müttefiki olmak için yükselen yabancı doğumlu bir köle.

Fabien Frankel, Criston Cole rolünde:

Yetenekli bir kılıç ustası.

