Mail sistemi olan hotmaile giriş yapmak isteyenler yaşadığı problem ile beraber arama motorlarında Hotmail sorun mu var? Microsoft çöktü mü? Outlook neden girilmiyor? sorularını araştırdı. Peki, Hotmail sorun mu var? Microsoft çöktü mü? Outlook neden girilmiyor?

Hotmail girişinde sorun yaşayan kullanıcılar Hotmail sorun mu var? Microsoft çöktü mü? Outlook neden girilmiyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Hotmail sorun mu var? Microsoft çöktü mü? Outlook neden girilmiyor?

HOTMAİL SORUN MU VAR?

Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor. İnternet servislerinde yaşanan erişimi sorunlarını anlık olarak izleyen Down Detector'un canlı haritalarına da durum bu şekilde yansıdı.