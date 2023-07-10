Hot Wheels Efsaneleri Turu Tomball'da düzenlendi

ABD'nin Teksas eyaletindeki Tomball kentinde, Mobil 1 ve Walmart'ın ortak sponsorluğunda düzenlenen Hot Wheels Efsaneleri Turu otomobil fuarı gerçekleştirildi. Fuarda, benzersiz ve yaratıcı tasarımlarıyla yüzden fazla otomobil sergilendi. Bu fuar, Hot Wheels oyuncak araba markasının 50. yıldönümünü kutlamak amacıyla ilk kez 2018 yılında düzenlenmişti.