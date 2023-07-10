Hot Wheels Efsaneleri Turu Tomball'da düzenlendi
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ABD'nin Teksas eyaletindeki Tomball kentinde, Mobil 1 ve Walmart'ın ortak sponsorluğunda düzenlenen Hot Wheels Efsaneleri Turu otomobil fuarı gerçekleştirildi. Fuarda, benzersiz ve yaratıcı tasarımlarıyla yüzden fazla otomobil sergilendi. Bu fuar, Hot Wheels oyuncak araba markasının 50. yıldönümünü kutlamak amacıyla ilk kez 2018 yılında düzenlenmişti.
"Hot Wheels Efsaneleri Turu" yaratıcı otomobil fuarı, Cumartesi günü ABD'nin Teksas eyaletindeki Tomball kentinde düzenlendi.
Fuara, benzersiz ve yaratıcı tasarımlarıyla yüzden fazla otomobil katıldı.
Mobil 1 ve Walmart'ın ortak sponsorluğunda düzenlenen "Hot Wheels Efsaneleri Turu" yaratıcı otomobil fuarı, ilk olarak 2018 yılında Hot Wheels oyuncak araba markasının 50. yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Houston'tan bildiriyor. (XHTV)