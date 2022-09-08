Hostes mesleğini yapmak isteyenler Hostes maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Hostes maaşları ve Hostes ücretleri hakkında araştırma yapanlar Hostes maaşları ne kadar? Güncel zamlı Hostes maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Hostes maaşları ne kadar?

Kariyerini Hostes mesleği üzerine yapmayı düşünenler Hostes maaşları ne kadar? Güncel zamlı Hostes maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Hostes maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

HOSTES MAAŞLARI NE KADAR?

Hostes maaşları 5.500 ile 16.820 arasında değişkenlik gösteriyor.