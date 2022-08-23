Horozlu Keşkek tarifi! Masterchef Horozlu Keşkek nedir, nasıl yapılır? Horozlu Keşkek yemek tarifi! Horozlu Keşkek için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 23 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Horozlu Keşkek yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Horozlu Keşkek nasıl yapılır? Horozlu Keşkek yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Horozlu Keşkek yemek tarifi! Horozlu Keşkek nasıl yapılır? Horozlu Keşkek yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Horozlu Keşkek tarifi oldu. Peki en güzel Horozlu Keşkek yemek tarifi nasıldır? Horozlu Keşkek yemeği nasıl yapılır? Horozlu Keşkek için gerekli malzemeler nelerdir?

HOROZLU KEŞKEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg aşurelik buğday

1 adet temizlenmiş horoz (ya da tavuk)

200 gr tereyağı

Tuz

1 soğan

HOROZLU KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, erkekler horozlu keşkek yaptı, kadınlar yedi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi bahçesinde köylerden aldıkları horozları kesen erkekler, sabahın erken saatlerinde kazanda pişirdikleri 400 kişilik horozlu keşkeği, müze ziyaretine gelen kadınlara ikram etti.

Müze girişinde kadınlara keşkek ikram eden ve ilk tabağı eşi Fatma Yağcı'ya veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, keşkek yapmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Keşkeğe lezzetini, bereketini katan el birliği içinde yapılmasıdır. Keşkek ve aşure, bizim geleneklerimize göre özel yapılır. Herkes bir ucundan tutar ve birlikte karıştırılır. Biz de bugün özellikle hanım kardeşlerimize müzede ikram ettik." dedi.

Kadınların her zaman erkeklerin yanında olduğunu dile getiren Yağcı, "Kadınlar başımızın tacıdır, ne kadar hizmet etsek azdır. Onlarla hayat daha anlamlı." diye konuştu.

Müze görevlisi Ertuğrul Gündüz ise farklılık oluşturmak amacıyla bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Doğumdan ölüme kadar bizlerle olan, bizlerin yükünü çeken kadınların gününü kutluyoruz. Biz de köylerden bulduğumuz horozları kestik, buğdayımızı müzemizin bahçesinde kaynattık. Zeytinyağını, soğanını döktük. Dünden bu yana hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 400 kişilik keşkek hazırladık." ifadesini kullandı.