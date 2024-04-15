Hong Kong'un Bitcoin ve Ether ETF'lerine Onayı Kripto Piyasalarını Olumlu Etkiledi

Kısa bir süre önce Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yerel spot kripto para borsalarında işlem görecek ETF'lere onay verdiğini duyurdu. Bu onayla birlikte, Bitcoin ve Ether başta olmak üzere tüm kripto para piyasasında gözle görülür bir yükseliş yaşandı.

Hong Kong'dan Kripto Paralara Tam Destek

Geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik saldırılar sonrası düşüş yaşayan kripto para piyasası, Hong Kong'dan gelen bu olumlu haberle adeta yeniden doğdu. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,8'lik bir artışla 66.425 dolar seviyesine ulaşarak, yatırımcılarına derin bir nefes aldırdı. Ether ise bu yükseliş trendine daha da güçlü bir şekilde katılarak, yüzde 5,2'lik artışla 3.252 dolar seviyesine tırmandı.

Hong Konglu finans kuruluşları, bir süredir Bitcoin ve Ether ETF'leri için başvurularını yapmış ve onay bekliyordu. SFC'nin bu onayı, sadece Bitcoin değil, henüz ABD'de bile onaylanmamış olan Ether için de spot yatırım yapılabilmesinin önünü açıyor. China Asset Management, Bosera Asset Management ve HashKey Capital gibi devlerin de aralarında bulunduğu birçok kuruluş, artık ETF'ler aracılığıyla kripto para piyasasına adım atabilecek. Bu durum, kripto paraların ana akım yatırım araçları arasında yerini sağlamlaştırması açısından oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.

Hong Kong'dan gelen bu müjdeli haber, sadece Bitcoin ve Ether'i değil, tüm kripto para piyasasını olumlu etkiledi. 30 büyük kripto para birimini içeren GMCI 30 endeksi, son 24 saatte yüzde 4,6 oranında değer kazanarak, piyasadaki genel yükseliş trendini gözler önüne serdi.

Decentralised Gaming Ventures'ın kurucu ortağı Joseph Young, bu gelişmeyi oldukça çarpıcı bir şekilde yorumlayarak, "Artık Bitcoin ve Ether, annenizin bile bir bankadan satın alabileceği ana akım varlıklar haline geldi." ifadesini kullandı.