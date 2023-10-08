Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne bağlı Göçmenlik İdaresi, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde Hong Kong'u anakaradan 1,1 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretçi sayısı İşçi Bayramı Tatili Altın Haftası'ndaki ziyaretçi sayısının yüzde 10 üzerinde oldu.

Hong Kong'u Anakaradan 1,1 Milyon Kişi Ziyaret Etti

HONG KONG, 8 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimine bağlı Göçmenlik İdaresi, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde Hong Kong'u anakaradan 1,1 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Resmi veriler, 29 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde günlük ortalama ziyaretçi sayısının 140.000 civarında olduğunu gösterdi. Rakam, İşçi Bayramı Tatili Altın Haftası'ndaki ziyaretçi sayısının yüzde 10 üzerinde. HKSAR yönetimi Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, genel otel doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Hong Kong'u anakaradan ziyaret edenlerin yüzde 45'ini kentte tek gece geçirenler oluşturdu.

Ulusal Gün'de yapılan Havai Fişek Gösterisi gibi büyük ölçekli etkinlikler 600.000'den fazla ziyaretçiyi bölgeye çekti.

HKSAR yönetimi Kültür, Spor ve Turizm Sekreteri Kevin Yeung, HKSAR yönetiminin turizmle ilgili gelecekteki koordinasyon çalışmalarına hazırlanmak ve turistlerin deneyimlerini geliştirmek amacıyla çeşitli faaliyetleri gözden geçireceğini söyledi.