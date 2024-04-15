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Hong Kong, Spot Bitcoin ve Ether ETF Başvurularını Onayladı

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Hong Kong, kripto para dünyasında bir adım öne çıkmaya devam ediyor. Pazartesi günü, bölge içinde ilk kez spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonları (ETF) onayları alındı. Bu önemli gelişme, Hong Kong'un bölgesel bir kripto merkezi olarak konumunu güçlendirirken, yerel ve global yatırımcılara yeni kapılar açmayı vaat ediyor.

Bosera ve HashKey'den Ortak Girişim

Hong Kong, kripto para borsaları için önemli bir karara imza attı. China Asset Management, yerel birimi aracılığıyla, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan alınan onay ile perakende yatırımcılara yönelik spot kripto ETF'leri sunma yolunda ilerliyor. OSL ve BOCI International ile iş birliği içinde, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) üzerine kurulu bu fonlar, bölgedeki yatırımcılara yenilikçi varlık yönetimi hizmetleri sağlayacak. Bununla birlikte Harvest Global Investments tarafından geliştirilen iki spot kripto ETF'si de prensip olarak onay aldı ve bu ETF'ler, yüksek marj gereksinimleri gibi sektörel sorunlara çözümler sunacak şekilde tasarlandı.

Pazartesi günü, Bosera Asset Management ve HashKey Capital, düzenleyici kurumdan iki spot kripto ETF'si için şartlı onay aldıklarını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında piyasaya sürülecek olan Bosera HashKey Bitcoin ETF ve Bosera HashKey Ether ETF, yatırımcıların doğrudan Bitcoin ve Ethereum kullanarak hisse senedi almalarına imkân tanıyacak.

Bosera ve HashKey tarafından yapılan açıklamada, "Sanal Varlık Spot ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, yatırımcılara yeni varlık tahsisi fırsatları sunarken, Hong Kong'un uluslararası finans merkezi ve sanal varlıklar için önemli bir merkez olma statüsünü pekiştirecektir." denildi. Son olarak bu gelişmeler, Hong Kong'un kripto para birimleri piyasasındaki liderliğini ve yenilikçi yaklaşımını güçlendirirken, global finans piyasalarının da dikkatini çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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