Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı

Hong Kong'da sosyal medyada canlı yayın yapan genç kız, yolda yürüdüğü esnada Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı. Genç kıza sarılıp öpmeye çalışan adam kolundan tutup götürmeye çalıştı. Canlı yayında olduklarını fark eden tacizci daha sonra koşarak kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan genç kızın yüzündeki endişe kameraya yansıdı.