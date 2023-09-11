Hong Kong'da genç kız, canlı yayın sırasında tacize uğradı
Hong Kong'da sosyal medyada canlı yayın yapan genç kız, yolda yürüdüğü esnada Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı. Genç kıza sarılıp öpmeye çalışan adam kolundan tutup götürmeye çalıştı. Canlı yayında olduklarını fark eden tacizci daha sonra koşarak kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan genç kızın yüzündeki endişe kameraya yansıdı.
Hong Kong'da Güney Koreli genç kız, canlı yayın esnasında Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı.
Hong Kong'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli genç kız korku dolu anlar yaşadı. Genç kız, canlı yayın esnasında arkasından yaklaşan Hindistanlı bir göçmenin tacizine uğradı.
Adam, genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı. Genç kızı kolundan tutup götürmeye çalışan tacizci, canlı yayında olduklarını fark edince koşarak kaçtı.
Neye uğradığını şaşıran genç kız büyük panik yaşadı. Korku dolu anlar kameraya anbean yansıdı.