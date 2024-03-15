Hong Kong, Bybit'i şüpheli kripto platformu olarak işaretledi

Hong Kong'da faaliyet gösteren kripto para borsası Bybit, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) tarafından "şüpheli" platformlar listesine eklendi.

Bybit'in Hong Kong'daki Operasyonları Tehlikede

Hong Kong'un finansal düzenleyici otoritesi, kripto para borsası Bybit'i, şirketin bu yılın başlarında bir kripto borsası lisansı için başvurmuş olmasına rağmen, "şüpheli" kripto ticaret platformları arasında sınıflandırdı. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), bu hafta yaptığı bir açıklamayla, Bybit ve sunmuş olduğu 11 farklı ürünü "şüpheli" olarak nitelendirdi. Bu ürünler arasında Bybit'in Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Ters Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Opsiyonları, Kaldıraçlı Tokenlar, İkili Varlık ve İkili Varlık 2.0 gibi finansal araçları yer alıyor. Ayrıca, Bybit Shark Fin, Likidite Madenciliği, ETH 2.0 Likit Staking, Web3 Staking, Borç Verme ve Varlık Yönetimi hizmetleri de şüpheli ürünler listesinde.

SFC, Bybit'in bu ürünleri Hong Kong'daki yatırımcılara sunduğuna dair endişelerini dile getirerek, Bybit grubuna bağlı hiçbir kuruluşun Hong Kong'da lisanslanmadığını veya SFC'ye kayıtlı olmadığını vurguladı. Bu durum, Bybit'in Hong Kong'da "düzenlenmiş faaliyetler" yürütme yetkisi olmadığını gösteriyor.

Bybit sözcüsü, konuya ilişkin herhangi bir spesifik ürün veya düzenleyici soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, firmanın çeşitli bölgelerdeki yerel uyumluluk gereksinimlerini karşılamak üzere farklı ürünler sunduğunu ve bu ürünlerin Hong Kong pazarında sunulmadığına dair güvence verdi.

Düzenleyicinin açıklamasına göre, söz konusu faaliyetler Seyşeller'de kayıtlı Bybit Fintech Limited tarafından işletilen bybit.com üzerinden yürütülmekte. Bu durum, Hong Kong'da yerleşik olan ve bybit.com.hk web sitesini işleten Spark Fintech Limited ile farklı bir operasyon olarak görülüyor.

Spark Fintech, Ocak ayında SFC'ye bir lisans başvurusunda bulunarak Hong Kong'da "sanal varlık ticaret platformu" olarak faaliyet gösterme niyetini belirtmişti. Bu gelişmeler, Bybit'in Hong Kong'daki operasyonlarının geleceği ve yerel düzenleyici çerçeveyle uyumlu hale gelme çabaları konusunda soru işaretleri yaratırken Bybit'in Hong Kong operasyonlarını tehlikeye atıyor.