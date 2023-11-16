Hong Kong Turizm Kurulu, bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında Hong Kong'a yaklaşık 26,8 milyon ziyaretçinin geldiğini duyurdu. Kurul, 2023 yılı için toplam ziyaretçi girişinin 30 milyonu aşmasının beklendiğini bildirdi.

Hong Kong'a 26,8 Milyon Ziyaretçi Geldi

HONG KONG, 16 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong Turizm Kurulu, bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında Hong Kong'a yaklaşık 26,8 milyon ziyaretçinin geldiğini duyurdu.

Kurul tarafından Çarşamba günü açıklanan istatistiklere göre, Ekim ayı için ziyaretçi giriş sayısı yaklaşık 3,46 milyona ulaşırken, ziyaretçilerin yaklaşık 2,7 milyonu Çin anakarasından geldi.

Kurul, turist çekmeye yönelik bir dizi faaliyet sayesinde 2023 yılı için toplam ziyaretçi girişinin 30 milyonu aşmasının beklendiğini bildirdi.

Kurulun vatandaşlara ve turistlere unutulmaz kış kutlamaları sunmak üzere 24 Kasım 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında "Hong Kong Kış Festivali" düzenleyeceği bildirildi.