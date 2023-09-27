Honduras hangi yarım kürede? Honduras'ın konumu ve harita bilgisi

Honduras, Orta Amerika'nın bir parçası olup, Karayip Denizi ve Büyük Okyanus arasında konumlanmış bir ülkedir. Kuzey Yarımküre'de yer alan Honduras, tropikal iklimi ile bilinir. Guatemala, El Salvador ve Nikaragua ile sınır komşusudur. Ülkenin başkenti Tegucigalpa, en büyük şehri ise San Pedro Sula'dır. Dağlar, ormanlar, plajlar ve adalar gibi çeşitli coğrafi özelliklere sahip olan ülke, Maya uygarlığının kalıntılarına ve çeşitli kültürel miraslara ev sahipliği yapar.

Honduras, Orta Amerika'nın bir parçası olan ve Karayip Denizi ile Büyük Okyanus arasında yer alan bir ülkedir. Ancak, Honduras'ın hangi yarım kürede bulunduğunu ve coğrafi konumunu daha iyi anlamak için bu makaleyi inceleyelim. Ayrıca, Honduras'ın harita bilgisi ve ülkeye dair önemli bilgileri de sunacağız.

HONDURAS HANGİ YARIM KÜREDE?

Honduras, Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Kuzey Yarımküre, dünya haritasında ekvatorun kuzeyinde yer alan bölgeleri içerir ve Honduras da bu yarımkürede konumlanmıştır. Bu coğrafi konum, ülkenin iklimini ve mevsimlerini etkiler. Honduras, tropikal iklimi ile tanınır, bu da sıcak ve nemli yazlar ile ılıman kışları içerir.

COĞRAFİ SINIRLARI

Honduras'ın komşuları arasında Guatemala, El Salvador ve Nikaragua bulunur. Karayip Denizi'ne kıyısı olan Honduras'ın doğusunda Nikaragua, batısında Guatemala ve güneyinde El Salvador ile sınır komşusudur. Ayrıca, ülkenin kuzey sınırı Karayip Denizi ile çevrilidir ve ülke batısında Büyük Okyanus'a kıyısı bulunmaktadır.

Honduras

Honduras'ın yüzölçümü yaklaşık olarak 112,492 kilometrekare olup, Orta Amerika'daki orta büyüklükteki ülkelerden biridir. Ülkenin başkenti Tegucigalpa'dır, ancak en büyük şehri San Pedro Sula'dır. San Pedro Sula, Honduras'ın ekonomik ve ticaret merkezi olarak önemli bir rol oynar. Ayrıca, ülkenin Karayip kıyısındaki liman şehirleri, dış ticaretin ana kapılarından biridir.

Honduras'ın coğrafi özellikleri arasında dağlar, ormanlar, plajlar ve adalar bulunur. Ülke, Maya uygarlığının kalıntılarına ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapar. Kızılderililerin ve Afro-Karayiplilerin kültürel mirası da Honduras'ın çeşitliliğini yansıtır.

Honduras, tarım, tekstil, turizm ve hizmet sektörü gibi ekonomik faaliyetlere dayalı bir ülkedir. Aynı zamanda, ülke halkı geleneksel el sanatları üretir ve Honduras mutfağı, Latin Amerika'nın özgün lezzetlerini sunar.

Künye

Başkent: Tegucigalpa

Nüfus: 8 milyon 893 bin (2016 tahmini)

Etnik yapı: yüzde 90 Melez, yüzde 7 Amerika yerlisi - Hintli melezi, yüzde 2 Afrika kökenli, yüzde 1 Avrupa kökenli

Yüzölçümü: 112 bin 90 kilometrekare

Dil: İspanyolca

Din: Nüfusun nereyse tamamı Hristiyan

Para Birimi: Lempira

Sonuç olarak, Honduras, Kuzey Yarımküre'de yer alan ve Karayip Denizi ile Büyük Okyanus arasındaki coğrafi özellikleri ile dikkat çeken bir Orta Amerika ülkesidir. Ülkenin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliği, Honduras'ı ziyaret etmek isteyenler için ilginç bir destinasyon haline getirir. Ancak, seyahat planları yapmadan önce güncel bilgilere ve seyahat tavsiyelerine dikkat etmek önemlidir.