Honda, Yeni Kasa Honda Civic Modellerini Geri Çağırıyor

Honda, yüzbinlerce yeni kasa Honda Civic için geri çağırma kararı aldı. Ortaya çıkan ilk bilgilere bakılırsa 2022-2024 Honda Civic yeni kasa modellerinde bu sorun ortaya çıktı. Buna göre firma, yeni kasa Honda Civic modellerinde direksiyon kremayeri dişlilerinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

176 bin Honda Civic yeni kasa için geri çağırma kararı

Honda, toplam 176 bin 410 Civic için geri çağırma kararı aldı. Buna göre söz konusu otomobillerin direksiyon kramayeri yanlış monte edilmiş olabilir. Bildiğiniz gibi krameyeri dişlisi, direksiyon simidinin hareketini tekerlere aktarmaya yarıyor. Burada ortaya çıkan bir montaj hatasınn kazalara neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Honda Motor, Temmuz 2023'te söz konusu Civic modellerde hatalı montaj sorunu yaşandığını fark etti. Ancak bu modellerin Honda'nın Amerika'ya özel ürettiği Civic modelleri olduğunu da hatırlatalım. Honda Motor, bu montaj hatasını fark ettikten sonra Honda Amerika ile temasa geçti ve Civic modelleri için direksiyon kremayeri montaj sorunu için inceleme talep etti.

Honda Amerika ise söz konusu montaj hatasını inceledikten sonra hatanın sürüş güvenliğini etkileyecek seviyede olduğunu far etti. Bu anlamda Honda Amerika Civic modelleri için kremayeri montaj sorunu yaşanan modelleri tespit etti. Özellikle sorunun son üretilen 2023 ve 2024 modellerinde görüldüğü de ortaya çıktı. Honda Amerika bu anlamda montaj, kontrol ve onay süreçlerini de iyileştirdi.

Doblo gitti, abisi geldi: Tofaş, dört marka için yerli üretime başlıyor!

Buna göre firma, 176 bin 410 modelde yaşanan sorun için araç sahiplerini Honda Yetkili Servis noktalarına çağırdı. Servisler söz konusu Civic modellerini inceleyecek ve gerekirse parçayı değiştirecek.

Honda, ABD otomobil pazarının güçlü oyuncuları arasında. Özellikle Honda Civic, uzun yıllardır markanın en çok satan ikonik modelleri arasında. Oldukça fazla Honda Civic modeli için geri çağırma kararı sonrası tüketicilerin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

Her ne kadar ülkemizde yer alan Yeni Kasa Honda Civic modellerinde bu sorun olmasa da, markanın bu kadar kritik bir montaj hatasını nasıl gözden kaçırdığı da anlaşılmış değil. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.