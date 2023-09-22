Honda, Türkiye'de yeni hibrit modeli ZR-V'yi satışa sunacak

Honda, Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de yeni hibrit modeli ZR-V'yi satışa sunacak. ZR-V e: HEV, Advance donanım paketi ve çeşitli renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa çıkacak. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, yeni modelin SUV ailesinde fark yaratacağını belirtti.

Hibrit ürün gamını büyüten Honda, tamamen yeni ZR-V modelini Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de 25 Eylül'de satışa sunacak.

Honda'nın yeni hibrit modeli ZR-V e: HEV'nin basın tanıtım toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıda verilen bilgiye göre, yeni ZR-V e: HEV, Advance donanım paketi ve kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 25 Eylül'de 2 milyon 625 bin TL satış fiyatıyla Türkiye'de satışa çıkacak.

-"Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz"

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, toplantıda yaptığı konuşmada, Honda Türkiye'nin SUV gövde tipinde ürün gamını genişlettiğini söyledi.

Yamada, "Türkiye'de şu an yükselen trend olan SUV modellerinde 3 ayrı ürün ile farklı ihtiyaçlara yönelik seçenek sunabiliyoruz. Ayrıca elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hibrit model sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Yeni hibrit modelimiz olan ZR-V, uzun yıllardır Honda mühendislerinin geliştirdiği motor teknolojisinin en güncel versiyonu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk hibrit aracı satışa sunan markanın Honda olduğunu anımsatan Satoru Yamada, "Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda da en verimli hibrit teknolojisini sunma hedefini taşıyoruz. En iyisi olduğuna inandığımızda tüketici karşısına çıkardığımız Honda hibrit teknolojisini temsil eden, e: HEV logolu ürünlerimiz Jazz ve HR-V'den sonra ZR-V'nin de sürüş dinamikleri, keyifli yolculuk hissi ve yakıt ekonomisi ile segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz. ZR-V, şu an SUV ailemizde bulunan HR-V ve CR-V'nin tam ortasında konumlanıyor." diye konuştu.

Honda'nın "2050 yılı sıfır karbon hedefi" kapsamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini de belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, Türkiye'de şu an e: HEV modellerle hız kazanan bu hedef kapsamında daha çevreci ve tüketici beklentilerini karşılayan modellerle ürün gamını büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Honda hibrit teknolojisinin en güncel temsilcisi ZR-V e: HEV

Öte yandan toplantıda aktarılan bilgilere göre, ZR-V e: HEV'de yüzde 100 hibrit sistemini besleyen 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. ZR-V e: HEV, Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi ile hem aktif hem de pasif güvenlikte yüksek standartlar sunuyor. Yolculuk konforunda ise göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra BOSE iş birliği ile geliştirilen 12 hoparlör özellikleri öne çıkarken, şık tasarımı da modeli sınıfında farklı bir noktaya taşıyor.

Şık tasarımı, güçlü performansı ve sürüş dinamiklerini yüksek konforla birleştiren Honda ZR-V e: HEV, D-SUV segmentinde yer alacak. Sportif bir karaktere sahip olan ZR-V e: HEV'in gövde tasarımında şık ve yalın görünüm dikkati çekiyor. Materyal kalitesi ile öne çıkan iç tasarım ve modelin kompakt boyutları kullanıcıya ferah, pratik ve konforlu bir alan sunuyor.

Yeni Honda ZR-V, iç mekan tasarımında kullanılan üst düzey kalitedeki materyaller ve genişliği ile sınıfındaki en konforlu modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Elektrik motoru, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretiyor

Honda mühendislerinin uzun yıllardır geliştirmeyi sürdürdüğü hibrit teknolojisi her modelde gücünü ve verimliliğini artırmaya devam ediyor. Yenilenen hibrit güç-aktarma sistemi, 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu "Atkinson" çevrimli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor. Elektrik motoru, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken, yeni ZR-V e: HEV, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayarak sınıfında öne çıkıyor. Çevik motor performansına ve kısa hızlanma süresine rağmen ZR-V, 132 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değeri ve 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değeriyle üstün bir verimlilik de sunuyor.