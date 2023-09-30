Honda Prologue ile Elektrikli Otomobil Sektörüne İddialı Giriş

Japon otomobil devi Honda, elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapmak için Honda Prologue modelini tanıtacak. Prologue, 2024 yılında yollarda olacak ve 300 mile kadar yol alabilecek. Ayrıca üstün teknolojik özelliklere sahip olan araç, dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Japon otomobil devi Honda, bir süredir üzerinde çalışmakta olduğu Honda Prologue ile birlikte elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Söz konusu hedefi için tarih veren şirket, dikkat çekici bir modelin tanıtımına hazırlanıyor. İşte detaylar

Honda Prologue, son derece dikkat çekici!

Tek bir tam şarj ile 300 mile kadar (yaklaşık 500 kilometre) yol alabiliyor olmasıyla dikkat çeken Honda Prologue, 2024 yılı itibarıyla yollarda olacak. Agresif -ve bir o kadar da modern- tasarım anlayışıyla büyüleyici bir otomobil olan Prologue, üstün teknolojik özellikleri de yapısında barındırıyor.

Prologue, iç mekanında bulunan 11,3 inçlik dokunmatik ekranı ve 11 inçlik dijital gösterge paneliyle birlikte başarılı bir ön konsol deneyimi sunuyor. Google servisleri başta olmak üzere birçok teknolojiyle senkron bir şekilde çalışan araç, ihtiyaç duyulabilecek birçok teknolojik altyapıyı destekliyor.

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Performans tarafında da başarılı bir deneyim sunan Honda Prologue, 288 beygirlik çift motor yapısı sayesinde 453 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca araçta bulunan 85 kWh'lık batarya, aracın tek şarjla yaklaşık 500 kilometrelik bir mesafe katedebilmesini sağlıyor.

Bataryaların kapasitesi kadar şarj performansı da oldukça dikkat çekici. Araç, desteklediği maksimum şarj hızı olan 155 kWh ile edildiği her 10 dakikalık şarj ile 65 mile kadar (Yaklaşık 100 Kilometre) mesafe katedebiliyor. Bu, son derece iddialı bir değer.

Peki, sizler Honda'nın yeni otomobiliyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.