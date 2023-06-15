Honda'nın yeni Civic Type R modeli, artırılmış performansı ve gelişmiş sürüş dinamikleri ile Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni model, Ultimate Sports 2.0 konsepti kapsamında geliştirildi ve 2.0 litre VTEC 4 silindirli turbo beslemeli motoru ile daha fazla güç, tork ve performans sunuyor. Modelin tutkunları tarafından çok beğenilen beyaz ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Yeni Civic Type R, 17 Haziran'da Honda bayilerindeki yerini alacak ve 3 milyon 350 bin TL'lik satış fiyatına sahip olacak.

Honda'nın yeni Civic Type R modeli Türkiye yollarına çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artırılmış performansı ve gelişmiş sürüş dinamikleri ile 2023 model Civic Type R, 2.0 litre VTEC 4 silindirli turbo beslemeli motoru ile daha fazla güç, tork ve performans sunuyor.

Güçlenen Civic Type R, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,4 saniyede tamamlıyor ve 275 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Modelin tutkunları tarafından çok beğenilen beyaz ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Honda'nın hot hatch segmentinin temsilcisi olan yüksek performanslı modeli Civic Type R, 17 Haziran'da Honda bayilerindeki yerini alacak. Yeni model 3 milyon 350 bin TL'lik satış fiyatına sahip olacak.

Yeni Civic Type R, hem hız performansı hem de sürüş keyfinde en üst noktaya ulaşmak için oluşturulan Ultimate Sports 2.0 konsepti kapsamında geliştirildi.

Honda Civic e: HEV'in çizgilerini temel alan yeni nesil Civic Type R'ın keskin sportif hatları, daha alçak ve daha geniş dış görünümü, özel tasarım Michelin Pilot Sport 4S lastikleri, 19 inçlik mat siyah hafif alaşım jantları ve onları çevreleyen şişkin çamurluk kemerleri ile tamamlanıyor.

Honda mühendisleri tarafından önceki nesil Civic Type R'a göre sürtünme katsayısını geliştirme, daha kontrollü hava akışı sağlama, otomobilin üzerinde ve çevresinde azaltılmış basınç değişimleri için geliştirilen Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (CFD) teknolojisi sunulan Civic Type R'ın aerodinamiği de geliştirildi.

Sade ve pürüzsüz ön tamponlarındaki özel kanallar çamurluk içindeki hava akışını optimize ederek basıncı azaltmaya odaklanırken çamurluk kemeri önceki neslin arka kapı etrafındaki basınç dalgalanmalarını ortadan kaldırarak arka difüzör ile spoylere daha temiz bir hava akışı sağlıyor.

Genişletilen alt ızgara, ön frenlere hava akışı sağlarken önceki nesilden yüzde 10 daha geniş olması ve dikey hava girişleri ile öne çıkıyor. Ayrıca alt ızgara ile birlikte çalışan havalandırma kanalı alüminyum kaput da hava akışını optimize etmeye destek oluyor.

Hava direncini bastırmaya yardımcı olan ve bastırma kuvvetini daha da artıran yeni difüzör ve rüzgarlık yer alırken önceki nesline göre daha geniş ve alçak arka spoyler dikkati çekiyor.

"Elektrifikasyon stratejimiz kapsamında da hızla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, Honda olarak Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmelere ve tüketici beklentilerine yönelik ürün gamlarını büyütmeye devam ettiklerini belirtti.

Yamada, "Elektrifikasyon stratejimiz kapsamında da hızla ilerliyoruz. Bunun en güzel örneği olarak yeni hibrit SUV modellerimiz ZR-V ve CR-V'yi yılın son çeyreğinde müşterilerimiz ile buluşturmamız olacak." ifadelerini kullandı.

Yamada, ayrıca 6 yıl sonra tekrar Türkiye yollarına çıkacak yeni Civic Type R'ın Honda ekipleri tarafından özel performans sunmak için geliştirildiğini vurguladı.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de hot hatch sınıfının en güçlü modellerinin başında gelen Honda Civic Type R'ın, bugüne kadar satış grafiği ile Türkiye'de segmentinin en çok satan modellerinden biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"2022'de yüksek performanslı hatchback modelimiz Civic Type R'ın 25'inci yılını kutladık, nihayet Türkiye yollarına çıkacağı için heyecanlıyız. Civic Type R'ın ürün gamı içerisinde özel bir yeri var. Civic Type-R taşıdığı özelliklerin yanı sıra muhtemelen son içten yanmalı modelimiz olduğu için de çok özel bir yere sahip. Tabii ki talebi çok ancak her ülke için belirlenen kota var. Bu yıl içerisinde 50 adet getirmeyi hedefliyoruz ancak bu sayıyı artırmak için şimdiden talepte bulunduk."