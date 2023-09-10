Yeni Activa125 modeli geleneksel tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Yıllık 40 bin adet satış hedefi olan yeni model siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 86 bin TL fiyatı ile satışa sunuldu.

Honda'nın scooter segmentinde öne çıkan Activa125 modeli Türkiye yollarına geri dönüyor.

Yeni Activa125 modeli geleneksel tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Yıllık 40 bin adet satış hedefi olan yeni model siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 86 bin TL fiyatı ile satışa sunuldu.

Şimdiye kadar scooter segmentindeki 2 farklı modeli ile pazarda yer aldıklarını hatırlatan Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "Özellikle aktif olarak motosiklet kullanan tüketiciler tarafından tercih edilen Activa125, piyasada büyük bir itibar kazandı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan emisyon düzenlemesi kapsamında satışına ara verdiğimiz bu modelimizi yeniden pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Activa125 daha güçlü ve yenilenen çevre dostu motoru fark yaratacak. Bunun yanı sıra yeni modelimizin gelişmiş tasarımı ile de şehir hayatında hızlı mobilite ihtiyacı olan, zamandan ve yakıttan tasarruf etmek isteyen birçok müşteriye hitap edeceğine inanıyoruz" dedi.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada

Honda Activa125, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarımı ile öne çıkıyor. Daha yüksek ve geniş tasarımı ile kullanıcıların motosiklete iniş ve binişinde kolaylık sunan yeni Activa125 metal gövdesiyle dikkat çekiyor. Gece sürüşlerinde motosikletin görünürlüğünü sağlayan ön ve arka LED farlar ile LED sinyaller sayesinde daha güvenli bir sürüş sunan yeni model ayrıca geniş ayak alanı ile kullanıcıların yol boyunca daha konforlu seyahat etmesine imkan sağlıyor. LED fren sinyalleri bulunan motosikletin arkasında yer alan özel tasarım yakıt deposu ağzı, yakıt alımlarında seleyi kaldırmaya gerek kalmadan dolum sağlayarak pratiklik de sunuyor. Bunun yanı sıra hem dijital hem analog gösterge panelinde; motosikletin anlık ve ortalama yakıt tüketimi ile kalan yakıt miktarına yönelik bilgiler yer alırken; 18 litre hacimli sele altı saklama alanı ile de eşya depolamada kullanım rahatlığı sunuyor. Önde 12" ve arkada 10" alaşım jantları bulunan Activa125'in motoru durdurma özelliğine sahip yan ayağı açıldığında motor otomatik olarak dururken; özellikle kuryeler için kısa süreli duruşlarda hız ve kolaylık sağlanıyor.

Motor

Yeni Activa'nın 125 cc hacimli ve 4 zamanlı motoru, dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 10.0: 1 sıkıştırma değerine sahip motor, 6250 d/d'de 6,11 kW güç ve 5000 d/d'de 10,4 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda öne çıkıyor. Ayrıca Motoru Sessiz Çalıştırma özelliği (ACG) ile vites değiştirmeyi sağlayan senkromeç dişlisinin gürültüsü yok edilerek motor sessiz bir şekilde çalışıyor. Islak ağırlığı 111 kg olan yeni Activa125 ile şehir içi sürüş kolaylığı sağlanırken; motosiklet yüksek yokuşlarda da rahat bir sürüş sunuyor. Yüksek verimli motoru ve arkada bulunan 5,3 litrelik yakıt deposuyla 294 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

>