Honda'nın hibrit SUV ailesi CR-V e: HEV ile tamamlandı

Son yıllarda hibrit teknolojisine sahip SUV modelleriyle dikkat çeken Honda, HR-V ve ZR-V'nin ardından CR-V e: HEV'i de Türkiye pazarına sundu.

Antalya'da gerçekleşen Türkiye lansmanı kapsamında Belek ile Köprülü Kanyon arasındaki keyifli rotada inceleme fırsatı bulduğum CR-V e: HEV markanın hibrit SUV ürün gamının tepe noktasını oluşturur.

Ülkemizde 3 milyon TL satış fiyatı ile yola çıkan Honda Türkiye'nin hibrit SUV ailesini tamamlayan CR-V e: HEV büyüyen boyutu, değişen tasarımı, verimli yakıt tüketimi, konforu, genişleyen donanım ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Markanın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 da Avrupa'da ilk kez CR-V e: HEV'de yer alıyor. Daha fazla sensör ve teknolojiyi içeren bu yeni sistem sayesinde güvenlik seviyesi de yükseltilmiş.

Altıncı nesil ile karşımıza çıkan CR-V keskin ve köşeli çizgileriyle HR-V ile başlayan markaya özgü SUV tasarımını başarıyla yansıtıyor. Modele özgü arka aydınlatma tasarımı ile farklılaşan bir ışık imzasına yer veren Honda, iç mekanda da ferahlık, geniş bagaj kapasitesi ve arka koltuklardaki diz mesafesi ile çok yönlü bir SUV sunuyor.

Yeni CR-V e: HEV, Advance donanım paketi ile Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleri olmak üzere 16 Aralık 2023 Cumartesi günü 3 milyon TL satış fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada & Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

"Honda'nın gelişmiş hibrit teknolojisini gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansla birleştirdik"

CR-V'nin dünyada SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada "2019 yılında Honda Türkiye'nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye'ye gelen CR-V, şimdi e: HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor. Türkiye'de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e: HEV, Honda Türkiye'nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz. 3 ayrı model ile yer aldığımız bu segmentte sunduğumuz hibrit teknolojisi Honda farkını ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sunan Honda CR-V e: HEV, "Büyüleyen Hibrit" sloganı ile yakıt performansında da iddialı olacak" dedi.

Daha sportif ve keskin tasarım çizgileri ile büyüyen CR-V e: HEV

Yeni Honda CR-V'nin daha sportif bir görünüm için tasarımı yenilenirken; beşinci nesline göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş siluetiyle yol hakimiyetini artırıyor. Sportif SUV olarak boyutları büyüyen CR-V e: HEV yeni tasarımıyla daha güçlü bir duruş sergiliyor. Modelin artan boyutlarına ek olarak A sütunlarının daha arkada konumlandırılması ve sürüş pozisyonu sayesinde sürücünün görüş açısı da iyileştirildi. Keskin tasarım çizgileri ile yenilenen CR-V e: HEV, örgü desenli büyük piyano ızgarasıyla da ön tasarımında farklılaşıyor. Yenilenen kapı kolu tasarımı da kesintisiz bir görünüm oluşturuyor. Yeni CR-V'nin arka tasarımında LED aydınlatmalı dikey stop lambası ile ışık imzası dikkat çekerken; güçlü gövde tasarımı kapsamında ön ızgaranın altındaki boşluk, aerodinamik sürtünmeyi azaltmak ve yakıt verimliliğini arttırmak üzere otomatik panjur içeriyor. Geniş hava girişleri ve yan hava girişleri ve çamurluk kemerleri üzerindeki kaplamaların da etkisi ile yeni CR-V'de aerodinamik iyileştirmeler dikkat çekiyor. Yeni CR-V e: HEV'de koyu renk 18 inç alaşım jantlar da standart olarak sunuluyor.

Ferah iç mekan tasarımı

Honda'nın yeni CR-V e: HEV modeli, iç mekanda kullanılan kaliteli malzemeler, kolay kullanım sunan kontrol paneli ile üst seviyelerde bir SUV araç içi deneyim sunuyor. Sade olarak tasarlanan ön konsol, alçak olarak yerleştirilirken; merkezde yer alan 9 inç bilgi-eğlence ekranını çevreleyen 10,2 inç büyüklüğündeki dijital ekran ve bal peteği formundaki havalandırma ızgarası geniş bir görüş açısı için konumlandırılıyor. İç mekan tasarımında sadelik ve kalite hissini yaşatması için siyah tonlu renk teması tercih ediliyor. Aynı zamanda standart olarak sunulan siyah deri koltuklar özelinde ön koltuklarda ısıtma ve soğutma işlevi yer alırken; CR-V e: HEV Honda'nın Vücut Destekleyici Koltuk özelliğine sahip ilk nesil olmasıyla öne çıkıyor.

Standart olarak cam tavan ile sunulan yeni CR-V, önceki nesline göre arka yaşam alanında 16 mm artış ve koltukların sırt eğimindeki iyileştirmelerin etkisi ile yolcular için rahat bir arka bacak mesafesi bulunuyor. Kullanım kolaylığı için en uygun şekilde konumlandırılan tuşlu vites bölmesi, sürücünün hareket halindeyken de tüm önemli işlevlere kolaylıkla erişmesini sağlıyor. Yenilenen bilgi-eğlence sistemi ve bağlantı seçenekleri de sunulan yeni CR-V e: HEV'de ilk kez göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), sürüş esnasında kullanıcının hız ve sürüş desteği bilgilerini yüksek çözünürlükte görmesine olanak tanıyor. Direksiyonun arkasında yer alan 10,2 inçlik TFT dijital gösterge ekranında sürücü için gerekli tüm bilgiler yer alıyor. CR-V e: HEV'in ön konsolunda ve arka yaşam alanında yer verilen 4 adet USB bağlantı noktası gece sürüşlerinde kullanım kolaylığı için aydınlatılıyor. Önde yer alan kablosuz şarj alanının güçlü bir performans sunması için soğutma fanı da yer alıyor. Orta konsolda yer alan bardak tutucu, aracın hem ön hem arka yaşam alanındaki geniş saklama alanları ile iç mekanın işlevselliğini artırıyor.

Yeni Honda CR-V'de 12 hoparlörlü, yüksek performanslı BOSE Premium Ses sistemi kullanılıyor. CR-V e: HEV'in elektrikli kapağa sahip 579 litrelik bagajı, arka koltukların ileri-geri hareket kabiliyeti sayesinde büyük eşyaları taşıma imkanı da sunuyor.

Performans ile yakıt verimliliği

Yeni nesil CR-V'de kullanılan gelişmiş e: HEV teknolojisi, iyileştirilen çevresel performansı, hızlı tepki veren güçlü motoru ve azaltılmış kabin içi sesiyle heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Güçlenen hibrit güç-aktarma sisteminde yer alan 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, çift elektrik motorlu otomatik şanzıman ile uyum içerisinde çalışıyor. Güncel versiyon, tahrik motoru ve jeneratörü ayrı bir eksende konumlandırarak motorların kapladığı alanı değiştirmeden yüzde 6,5 daha fazla tork (335 Nm) değerine ve maksimum motor hızı da 1.500 d/d artırılarak 14.500 d/d'ya ulaşıyor. Böylelikle, yüzde 4 oranında daha yüksek maksimum hıza çıkılabiliyor. Bunların yanı sıra şanzımanda da yapılan geliştirmeler ile motorlu sürüş modundaki düşük hızlarda da çekiş gücü artıyor. Diğer taraftan hibrit güç-aktarma sistemindeki iyileştirmeler kapsamında; Güç Kontrol Ünitesi (PCU) ve Akıllı Güç Ünitesi (IPU) de yenilenerek daha etkin bir hızlanma hissi ve hızlanmalarda daha hassas tepki sağlanıyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e: HEV'in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye olurken; 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Motor performansındaki artışa rağmen e: HEV sistemin sunduğu daha yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkat çeken CR-V, 151 g/km (WLTP) karma karbon dioksit emisyon değeri ve 6,7 lt/100 km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değerine ulaşıyor.

Dinamik sürüş deneyimi

Modelde savrulmayı azaltan ve güncellenen direksiyon ile daha fazla kontrol hissi sağlanırken; süspansiyon bileşenlerinin de desteği ile daha dinamik sürüş deneyimi sunuluyor. Gövde rijitliği de artan yeni CR-V e: HEV'de, yeni nesil Honda modellerinde kullanılan yapısal yapıştırıcılar, CR-V'de ilk kez kullanılırken; önceki CR-V nesline göre daha hafif, yeni alüminyum yardımcı şasi kullanılıyor. Yol koşullarından kaynaklanan araç içi titreşimi, sönümleme kuvvetini ayarlayan amortisör sayesinde bozuk yol yüzeyleri ve engebeli arazilerde de konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor. Buna ek olarak yeni CR-V e: HEV'deki yeni kontrol sistemine sahip dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı yol koşullarında daha yüksek yol tutuşu sağlayarak arka aksın kontrolünü aktif olarak koruyor. İlk kez eklenen Kar sürüş modunun yanı sıra Normal, Spor ve Eco olmak üzere farklı sürüş modları sunan yeni CR-V'de gürültü, titreşim ve sertlik (NVH) seviyeleri de önemli ölçüde azalıyor.

Türkiye'de satışa sunulan ilk Honda SENSING 360 donanımı

Yeni CR-V, Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi Honda SENSING 360'ı içeren Türkiye'de satışa sunulan ilk Honda modeli olmasıyla öne çıkıyor. Otomobilin etrafını 360° göstermek için 100° açıyla öne bakan bir kameraya, milimetre dalga radarına ve dört köşe radarına sahip olan Honda SENSING 360, güvenli sürüş konusunda gelişmiş bir deneyim sunuyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen sistemde güncellenen ön kamera aracılığı ile nesne algılama ve radarla nesne algılama işlevleri, yol çizgilerini, kenarları, motosikletleri, bisikletlileri ve diğer araçları tanımlama olanağı sağlıyor. Yeni CR-V'nin geniş güvenlik teknolojileri kapsamında; ilk kez bir Honda modelinde, görüş mesafesinin zayıf olduğu kavşaklarda kafa kafaya çarpışmaları azaltan Ön Çapraz Trafik Uyarısı bulunuyor. Trafik İşareti Tanıma Sistemi ile entegre çalışan Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC) aracılığı ile Avrupa'da ilk kez, sürücüyü bilgilendirerek yaklaşan kavşağa hazırlanmasına yardımcı olmak için 'dur' işareti gibi işaretlerle ilgili bildirim de sağlıyor. Buna ek olarak geliştirilen ACC ile sollama sırasında, sinyal koluna dokunarak hızlanma başlatılıyor. Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ile entegre olarak Şeritte Tutma Asistanı devreye giriyor. Güvenlik konusunda birçok ilki bünyesinde barındıran CR-V e: HEV'de ilk kez Trafikte Sürüş Asistanı ve sürücünün yükünü daha da azaltmak üzere şerit değiştirirken direksiyon kullanımına yardımcı olan ve sinyal ile tetiklenen Aktif Şerit Değiştirme Asistanı yer alıyor. Pasif güvenlik önlemleri kapsamında da sürücü ile ön yolcu arasında çarpışmayı önleyen yeni bir ön orta hava yastığı, sürücü ve ön yolcu diz hava yastıkları da dahil olmak üzere 11 hava yastığı bulunuyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Honda Türkiye

Mekan: Belek / Köprülü Kanyon – Antalya

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