Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motora sahip modellere veda ettiğimiz bugünlerde elektrikli otomobiller öne çıkmaya başladı. Bu süreçte markalar da elektrikli model gamlarını genişletme eğiliminde. Ancak bazı elektrikli modellerin ömürleri ise beklendiği kadar kısa olmuyor. Bu konuda beklendiği ilgili görmeyerek üretim bantlarına veda eden modellerden birisi de Honda E oldu. Japon üreticinin küresel pazardaki ilk tamamen elektrikli aracı olan Honda E, küçük hatchback pazarının he geçen gün küçülmesi ve SUV talebinin giderek artması nedeniyle bir sonraki neslini göremeyecek.

Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motora sahip modellere veda ettiğimiz bugünlerde elektrikli otomobiller öne çıkmaya başladı. Bu süreçte markalar da elektrikli model gamlarını genişletme eğiliminde. Ancak bazı elektrikli modellerin ömürleri ise beklendiği kadar kısa olmuyor.

Honda E, ikinci neslini göremeyecek

Bu konuda beklendiği ilgili görmeyerek üretim bantlarına veda eden modellerden birisi de Honda E oldu. Japon üreticinin küresel pazardaki ilk tamamen elektrikli aracı olan Honda E, küçük hatchback pazarının he geçen gün küçülmesi ve SUV talebinin giderek artması nedeniyle bir sonraki neslini göremeyecek.

2020'de tanıtılan çeşitli pazarlarda piyasaya sürülen dört kapılı küçük otomobil, 152 beygir güç ve 315 Nm tork üretebilen bir elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Gücünü arka tekerleklere ileten bu küçük ve sevimli otomobilin 35,5 kWh'lık bataryası, WLPT standartlarına göre 211 kilometrelik bir menzil sunuyor.

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Honda, küçük otomobili 'E' modelinin ardından ise elektrikli otomobil hamlelerini sürdürüyor. e: Ny1 modeli ile Avrupa pazarına giriş yapan marka, müşterilerin SUV isteklerini de bu araçla giderme niyetinde. 201 beygir güce sahip olan e: Ny1 modeli, WLPT döngüsüne göre 421 kilometrelik bir menzil sunuyor.

Artan SUV arzı ile birlikte Honda, diğer modelleri ise rafa kaldırmaya başlamış durumda. Hal böyleyken, Honda E ile istenen rakamlara ulaşamayan Japon üretici, küçük elektrikli otomobilin fişini ise çekmeye hazırlanıyor.

Honda e, hem iç hem de dış tasarımı ile ilk tanıtıldığında birçok otomobilseverin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak eski altyapısının getirdiği düşük menzilin yanı sıra SUV modellere olan ilginin her geçen gün artması ile Honda E'ye veda zamanı da gelmiş gibi görünüyor. Peki siz Honda E ve markalnın diğer elektrikli otomobil modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.