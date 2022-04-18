Honda'dan 8 yılda 30 elektrikli model!

Honda Motor Co Ltd., Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlediği basın toplantısında otomobil üretimindeki elektrifikasyon sürecine yönelik yeni girişimlerini paylaştı.

Honda'nın geçtiğimiz yıllarda üzerinde durduğu 'mevcut işletmeleri sağlamlaştırma' ve 'yeni büyümeye hazırlanma' yönündeki girişimleri sonucunda ürünler, işletmeler ve yeni teknolojiler alanlarında olumlu sonuçlar alındığı belirtildi. Honda, istikrarlı bir gelişme kaydederek bugün itibariyle global modeller için donanım ve opsiyon seviyesindeki toplam varyasyon sayısını 2018'deki sayının yarısından daha azına düşürüldüğünü paylaştı. Honda'nın hedefi 2025 yılına kadar üçte bir oranında azalma kaydetmek. Honda, küresel otomobil üretimiyle ilgili maliyetlerinde de 2018'de kaydedilen maliyetlere kıyasla yüzde 10'luk bir azalma hedefiyle çalışıyor. Honda, mevcut işletmeleri sağlamlaştırarak kaynak üretme çabalarını hızlandırmaya ve bu kaynakları elektrifikasyona ve yeni büyüme hazırlığına yatırmaya devam edecek.

Hedef, 2050 yılına kadar tüm Honda ürünlerinde karbon emisyonlarını ortadan kaldırmak

Motosikletler, otomobiller, güç ürünleri, dıştan takma motorlar ve uçaklar dahil olmak üzere yılda yaklaşık 30 milyon adet mobilite ürünün satışı ile dünyanın en büyük güç ünitesi üreticisi olan Honda, 2050 yılına kadar dahil olduğu tüm ürünler ve kurumsal faaliyetler için karbon nötrlüğü gerçekleştirmeyi ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu amaçla Honda, yalnızca motorların akülerle değiştirilmesinin değil, çok yönlü ve çok boyutlu bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyor. Otomobillerin elektrifikasyonunun yanı sıra değiştirilebilir pil ve hidrojen kullanımı da dahil olmak üzere Honda, müşterilerinin çeşitli ülke ve bölgelerdeki ürünleri nasıl kullandığına göre tüm mobilite ürünleri için çeşitli çözümler sunacak. Ayrıca, tüm bu unsurları birbirine bağlayan bağlantılı platform ile Honda, bir bütün olarak toplumun rahatlığını ve verimliliğini artıracak.

Elektrifikasyon sürecini güçlendirmek için organizasyonel değişiklik yapıldı

Honda, geçmişte organizasyonunu motosiklet, otomobil ve güç ürünlerine göre bölmüştü ancak bu mali yıl itibariyle gelecekteki rekabet gücünün çekirdeğini oluşturacak teknoloji alanları, ilgili ürün bazlı organizasyonlarından taşınarak yeni oluşturulan İş Geliştirme Operasyonları altında birleştirildi. Honda'nın yeni organizasyon alanları ise; elektrikli ürünler ve hizmetler, pil, enerji, Mobil Güç Paketi, hidrojen ve tüm temel alanları birbirine bağlayan yazılım/bağlı teknolojiler şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle Honda, hareket etme hızını artırarak ürünleri arasındaki "etki alanları arası" sinerji etkisini çoğaltacak.

Honda 'Pil Tedarik Stratejisi' için yaklaşık 343 milyon dolarlık yatırım yapacak

Honda, elektrikli araç çağındaki en önemli zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu belirterek akü tedarik stratejisi için iki temel yaklaşımını duyurdu. Birinci olarak Honda, dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede sıvı lityum iyon pillerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak. Kuzey Amerika: Honda, Ultium pillerini GM'den tedarik edecek. GM'den ayrı olarak Honda, pil üretimi için bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını araştırıyor. Çin, Honda'nın CATL ile iş birliğini güçlendirirken Japonya da Envision AESC'den mini elektrikli araçlar için pil tedarik edecek. İkinci olarak ise; Honda, yeni nesil pillerin bağımsız araştırma ve geliştirmesini daha da hızlandıracak. Honda, şu anda geliştirilmekte olduğu tamamen katı hal pilleri, 2024 baharında çalışır hale getirmek amacıyla yaklaşık 343 milyon dolar yatırım yaparak bir üretim hattı oluşturacak. Honda, yeni nesil pillerini yeni modellere uyarlamayı hedefliyor. 2020'lerin ikinci yarısından itibaren pazara sunulacak.

Honda 2030 yılında kadar 30 yeni EV modelini tanıtarak 2 milyondan fazla üretim yapacak

Honda, yeni EV modellerini piyasaya sunmak için de özel planlamalar yapıldığını duyurdu. Şu andan itibaren 2020'lerin ikinci yarısına kadar Honda, her bölgenin pazar özelliklerine göre uyarlanmış ürünler sunacak. Kuzey Amerika Honda, 2024'te GM ile ortaklaşa geliştirilmekte olduğu iki orta ve bir büyük boyutlu EV modelini tanıtacak. Çin, 2027 yılına kadar toplam 10 yeni EV modeli tanıtırken; Japonya, 2024'ün başlarında ilk olarak 1 milyon yen fiyat aralığında ticari kullanımlı bir mini EV modelini piyasaya sürecek. Ardından Honda, kişisel kullanımlı mini-EV'leri ve EV SUV'larını zamanında tanıtacak. 2020'lerin ikinci yarısından sonra EV'lerin popülerleşme zamanı olacağını varsayan Honda, küresel bir perspektiften en iyi EV'leri tanıtmaya başlayacak. Honda, 2026'da donanım platformu ile yazılım platformunu birleştiren bir EV platformu olan Honda e: Architecture'ı benimsemeye başlayacak. GM ile yapılan ittifak sayesinde Honda, Kuzey Amerika'dan başlayarak 2027'de benzinle çalışan araçlar kadar rekabetçi olacak bir maliyet ve menzile sahip uygun fiyatlı EV'leri piyasaya sürecek. Bu girişimler aracılığıyla Honda, 2030 yılına kadar ticari amaçlı mini elektrikli araçlardan amiral gemisi sınıfı modellere kadar eksiksiz bir ürün yelpazesiyle dünya çapında 30 EV modelini piyasaya sürmeyi ve yılda 2 milyondan fazla üretim yapmayı planlıyor. Honda, EV üretim operasyonlarına özel olarak Çin'de Wuhan'ın yanı sıra Guangzhou'da bir EV tesisi kurmayı planlıyor. Ayrıca Kuzey Amerika'da da özel bir EV üretim hattı açılması düşünülüyor.

Yazılım teknolojilerindeki alanlar da güçlendirilecek

Honda, yalnızca ürünlerinin her biri ile değil aynı zamanda çeşitli Honda ürünlerini birbirine bağlandığında ve ürün alanlarının ötesinde bir bağlantı gerçekleştirdiğinde daha fazla değer sunmaya çalışıyor. Bu tür bir bağlantıya ulaşmak için Honda, elektrikli ürünlerini "terminaller" olarak konumlandırarak her üründe depolanan enerji ve bilgileri kullanıcıların topluma bağlandığı teknolojiler ve çerçeveler olarak nitelendiriyor. Bu nedenle Honda, müşterileri için yeni değer yaratacak alanlar arası bağlantılı platformun kurulması üzerinde çalışıyor. Piller de dahil olmak üzere elektrifikasyon teknolojileri, yazılım ve bağlantılı teknolojiler alanlarında, geliştirme çabalarının hızlandırılması için Honda, Honda dışından insan kaynağı alımının güçlendirilmesini de içerecek şekilde geliştirme yeteneklerinin önemli ölçüde artırılması için çalışacak. Ayrıca Honda bu alanlarda, proaktif olarak sektörler arası işbirliği ve ittifakların yanı sıra yeni başlayanlara yatırım yapacak.

Honda yeni hedefleri için finansal stratejilerini de paylaştı

Honda, elektrifikasyonda ilerleme kaydederken odağını donanım ve satış işinden kaydırarak bağlantılarını genişletmek için donanım ve yazılımı birleştirerek iş portföyünü dönüştürecek. Ayrıca, 2030 yılından sonra Honda, birleşik çözüm işini ve ayrıca yeni alanlardaki işlerini güçlendirecek. İş portföyünün böyle bir dönüşümünü gerçekleştirmek için Honda, mevcut işlerini sağlamlaştırmak için çalışacak. Honda, mevcut işletmeleri sağlamlaştırmaya yönelik istikrarlı çabalarının sonucunda maliyetlerini de düşürerek iş yapısını iyileştirecek. Honda'nın orta ve uzun vadede yüzde 7'den fazla satış getirisine (ROS) ulaşma hedefini bulunuyor. Honda ayrıca, net nakit dengesini de 15 milyar dolar (31 Aralık 2021'de sona eren üçüncü çeyreğin sonunda) sağlıklı bir seviyeyi de koruyor. Honda, araştırma ve geliştirme harcamaları için yaklaşık 64 milyar dolar bütçe ayıracak. Tüm Ar-Ge alanlarından Honda, elektrifikasyon ve yazılım alanlarına yaklaşık 40 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor (Ar-Ge harcamaları için yaklaşık 28 milyar dolar ve yatırımlar için yaklaşık 12 milyar dolar). Yeni teknoloji alanları ve kaynak sirkülasyonu dahil olmak üzere yeni büyümenin hazırlanması için Honda, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 8 milyar dolar yatırım yapacak. Honda, yüksek potansiyele sahip ileri teknolojilere ve iş modellerine yönelik yeni şirketlere yılda 80 milyon dolar ölçeğinde yatırım yapacak ve böylece Honda teknolojilerinin ve işletmelerinin yelpazesini genişletecek.

Dış finansman yöntemlerini de gerektiği gibi kullanma politikasına dayanan Honda, bu yılın Mart ayında toplam 2,75 milyar ABD doları tutarında Yeşil Tahvil ihraç etti. Bu Yeşil Tahvillerden elde edilen geliri EV'ler ve FCV'ler gibi sıfır emisyonlu araçların geliştirilmesi ve üretimine tahsis eden Honda, sıfır çevresel etkiyi hedefleyen bir toplumun gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerini daha da hızlandıracak.

Honda'nın 2 yeni spor modeli sürüş keyfini artıracak

Honda, karbon nötr ve elektrifikasyona yönelik çalışmalarının yanı sıra müşterilerine keyifli bir sürüş yaşatacak modeller de sunacak. "Sürüş keyfi", elektrifikasyon çağında bile Honda modellerine aktarılarak Honda'nın evrensel spor zihniyeti ve ayırt edici özellikleri öne çıkacak. Honda, bir uzmanlık ve bir de amiral gemisi olmak üzere iki spor modelini tanıtacak.

Carmedya.com / Otomobil