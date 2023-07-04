Honda CL250 Türkiye'de satışa sunuluyor

Honda'nın tasarımı ile dikkati çeken Naked segmenti Scrambler kategorisindeki ilk motosiklet modeli CL250 Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni Honda CL250, günlük kullanım kolaylığı ve hafif arazi koşullarına uyum sağlama özellikleriyle öne çıkıyor. Retro-modern tarzı ve kişiselleştirme özellikleriyle genç ve tasarım odaklı kullanıcılara hitap eden CL250, turuncu, gri ve beyaz renk seçenekleriyle 8 Temmuz'da satışa sunulacak.

Honda'nın tasarımı ile dikkati çeken Naked segmenti Scrambler kategorisindeki ilk motosiklet modeli CL250 ilk kez Türkiye'de satışa sunuluyor.

Honda açıklamasına göre, Street Scrambler tarzını yansıtmak isteyenlerin beklentilerini karşılamaya hazırlanan yeni Honda CL250, hem günlük kullanım kolaylığı hem de hafif arazi koşullarına uyum sağlaması ile öne çıkıyor.

Türkiye'nin 8 yıldır motosiklet satış lideri Honda, motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun farklı segment ve modelleri tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Yıllar içerisinde mirasında öne çıkan ikonik modeller ile günün trendlerini bir araya getiren Honda, ilhamını 60 ve 70'lerin orijinal CL modellerinden alan CL250'yi, Honda Motosiklet Türkiye'nin ürün gamı içerisinde Naked segmenti Scrambler kategorisindeki ilk motosiklet modeli olarak Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

Retro-modern tarzı, zengin kişiselleştirme özellikleri ile genç ve tasarım odaklı kullanıcılara hitap eden CL250, günlük kullanım, uzun rotalar ve hafif arazi sürüşünde de kullanıcıların yaşam tarzına uyum sağlıyor.

Tasarım çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken yeni Honda CL250 modeli turuncu, gri ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile 8 Temmuz'da 188 bin 500 TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alacak.

Honda tasarım ekibi yeni CL250 için sadelik ve dayanıklılık kavramlarına odaklanırken, motosikletin Street Scrambler tarzı öne çıkıyor. Farklı sürüş koşullarına uyumlu model, konfor ve gelişmiş bir ergonomi seviyesi sunuyor.

Yuvarlak hatlı yakıt deposunun yanı sıra CL250'nin imzası olan paslanmaz çelik, ısı kalkanlı ve yüksek monte edilmiş susturucu ile egzoz çıkışları nostaljik tasarıma katkı sağlıyor.

Kabartmalı Honda logolu ve dolgulu sele ile yüksek konumlu elcikler CL250'nin tasarımını tamamlıyor. Karartılmış motor ve şasiye göre ayarlanan renkleri ile kişiselleştirilebilen yeni CL250'nin 790 milimetre sele yüksekliği de yere kolay erişim ve geniş diz mesafesi sunuyor.

Kontak anahtarı ile açılan sele içerisinde, bir kask için gerekli olan saklama alanı bulunuyor. Yüksekte konumlandırılan gidon sayesinde off-road koşullarında sürüş konforu sunan modelde, dört kalın iç lensli ön farlar dahil olmak üzere tamamen LED aydınlatma ile kullanıcılara gece sürüşlerinde de kolaylık sağlanıyor.

Negatif LCD teknolojisine sahip yuvarlak gösterge panelinde, hız, vites konumu ve yakıt tüketimi gibi birçok bilgi okunaklı bir şekilde yer alıyor. Güvenli sürüş için yeni CL250'de Acil Durum Fren Sinyali (ESS) ve ABS fren sistemi entegre çalışarak motosikletin ani fren durumlarında kaymasını engelliyor.

Yenilenen motoru ile yol tutuşu güçlenen yeni CL250

Yeni Honda CL250'nin 249 cc hacimli 4 supaplı, sıvı soğutmalı tek silindirli motoru keyifli ve akıcı bir sürüş için tasarlandı. CL250'de yenilenen PGM-FI yakıt enjeksiyonunun yanı sıra güç üretimini iyileştirmek için yeni bir emme ve egzoz sistemi bulunuyor.

Geçmişten günümüze izler taşıyan yeni CL250'nin motoru 6.250 d/d'de 23,1 Nm tork ve 8.500 d/d'de 17,8 kW güç üretiyor. Böylelikle, orta devirde yüksek tork ve üst devirde yüksek güç üretimi ile her an yüksek çekiş gücü kullanıma sunuluyor.

CL250'nin dengeli motor karakteri sayesinde yüksek verimlilik sağlanıyor. Honda'nın farklı motosiklet modellerinde gücünü kanıtlamış olan CMX/Rebel/CM güç ünitesi, yeni CL250'nin güvenli ve konforlu bir sürüş sunması için özel olarak geliştirildi.

Altı vitesli şanzıman, yumuşak vites geçişleriyle şehir içi kullanımda kolaylık sağlarken, kaydırmalı debriyaj, kullanım yükünü hafifleterek arka tekerlek kontrolüne yardımcı oluyor.

Honda CL250'nin motor özelliklerinin yanı sıra boru tipi elmas kesim çelik iskeleti, yeni modelin yol tutuş becerilerini, sürüş konforunu ve tarzını pekiştiriyor.

Sertlik ve ağırlık dengesini optimize etmek için Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) kullanılan Scrambler tarzındaki yeni CL250, dar şehir sokaklarından engebeli toprak yollara kadar tüm yol koşullarına uyum sağlamak için tasarlandı.

Darbeleri sönümleyen süspansiyon ile geri bildirimi yüksek sürüş özellikleri sunmak üzere geliştirilen şasisi ile yeni CL250'nin 172 kilogram boş ağırlığı bulunuyor. Ön çatallar ve çift arka amortisörler, süspansiyona katkı sağlarken, 19 inç ön ve 17 inç arka jantlar, farklı koşullarda kararlı yol tutuşu ve rahat bir kullanım sunuyor.