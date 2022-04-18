Honda Civic Type R'dan Suzuka'da tur rekoru

Honda'nın 2023 yılında Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni nesil Civic Type R modeli, Japonya'nın dünyaca ünlü Suzuka Pisti'nde önden çekişli otomobiller için yeni bir tur rekoru kırdı.

Honda tarafından yapılan ölçümlerde 5,8 km uzunluğundaki Suzuka Pisti'ni 2 dakika 23.120 saniyede tamamlayan yeni nesil Civic Type R, bir önceki nesli olan 2021 Honda Civic Type R Limited Edition'a göre pisti 0,873 saniye daha hızlı geçtiğini gösterdi. Yeni tur rekoru, yeni Civic Type R'ın son geliştirme denemeleri sırasında ölçüldü.

Önden çekişli otomobillerde tur rekorları Honda'da

Yüksek hızlı şikanları ve zorlu virajları ile ünlü olan Uluslararası Suzuka Yarış Pisti'nde yeni tur rekoruna imza atan yeni Civic Type R, Honda'nın en yeni performans aracı olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük pistlerinden biri olarak kabul edilen Suzuka Pisti, 1962 yılından bu yana Honda'nın performans modelleri için bir test merkezi olarak kullanılıyor. Suzuka Pisti'ndeki önden çekişli otomobil tur rekoru ise Honda modelleri tarafından yenileniyor. Yeni nesil Civic Type R'dan bir önceki rekor, Şubat 2020'de Civic Type R Limited Edition geliştirme aracı tarafından 2 dakika 23.993 saniye olarak belirlenmişti. Honda'nın 10'uncu nesil Civic Type R GT modeli ise 2017 yılında Almanya'daki Nürburgring Pisti'nde 7 dakika 43,8 saniyelik tur süresi ile önden çekişli otomobil tur rekorunu kırmıştı. Seri üretim bir Honda Civic Type R GT modeli, beş efsanevi Avrupa yarış pistinde seri üretim önden çekişli otomobil rekorlarını da kırmaya devam etti.

Carmedya.com / Otomobil