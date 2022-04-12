Honda Civic'e hibrit dopingi: Civic e: HEV

Elektrikli model atağına geçen Honda, yakın gelecekte tamamen elektrikli modellerini tanıtmadan önce, tam hibrit model gamının örtüsünü kaldırmaya devam ediyor.

Jazz ve HR-V modellerinin ardından son olarak ikonik sedan modeli Civic'in de tam hibrit versiyonunu tanıtan Honda, 2022 yılı hedeflerine de ulaşmayı başardı.

2021 yılı son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulan yeni nesil Civic modelinin tam hibrit versiyonu da yine markanın kendisini kanıtlamış e: HEV teknolojisinden yararlanıyor. 72 hücreli lityum iyon pil, iki güçlü kompakt elektrik motoru ve 2.0 litrelik bir motor kombinasyonuyla çalışan sistem, 135 kW güç ve 315 Nm tork sunuyor. İçten yanmalı motorun en güncel versiyonu, yeni mimarisiyle yüzde 41'lik bir termal verimliliğe ulaşıyor.

İki güçlü elektrik motoru, yeni Civic'e gerekli itici gücü sağlamak için sinerji içinde çalışıyor. İçten yanmalı motor, motorun geri kalanıyla birlikte kaputun altına yerleştirilmiş yeni bir kompakt PCU tarafından kontrol ediliyor. Arka koltukların altında, daha küçük ve daha hafif olmasına rağmen daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olan IPU'nun daha yeni versiyonu bulunuyor. Bu sistem anında tork ve güçlü hızlanma sunuyor.

Gelişmiş motor, sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymadan elektrik, hibrit ve benzinli mootor arasında fark edilmeden geçiş yapabiliyor. Sürücü aynı zamanda Econ, Normal, Sport ve Individual sürüş modları arasında geçiş yaparak, sürüş tepkisini ayarlayabiliyor.

e: HEV sisteminin kalbinde, mekanik debriyajları en aza indirmek için tasarlanmış ve her durumda sürüşü optimize eden akıllı bir PCU tarafından kontrol edilen sabit oranlı şanzıman bulunuyor. 35 mm daha uzun dingil mesafesi ve daha geniş arka iz, düzlükte ve virajlarda performansı artırmaya yardımcı olurken, yeni düşük sürtünmeli bilyeli mafsallar ve yenilenen ön amortisörler sürüş dinamiklerini iyileştiriyor. Bu arada Civic, önceki nesle göre 25 mm daha alçak motor kaputu çizgisi ve daha geniş görüş açısına sahip ön camı ile elde edilen sportif ve zarif bir siluete sahip, kabinde aydınlık ve havadar bir ortam yaratabiliyor. Bagaj kapağı yapısı, Civic için bir ilk olan reçineden yapılmış. Yeni bir üretim teknolojisi ile geliştirilmiş olup, bir önceki versiyona göre yüzde 20 oranında azaltılmış bir ağırlığa sahip, bu da açılıp kapanmasını kolaylaştırıyor.

İçeride, gösterge panelinin yatay gelişimi, daha geniş bir görüş alanıyla birleştiğinde, güçlü bir açıklık ve ferahlık hissi veren yolcu bölmesinin genişliğini vurguluyor. İç mekanda ayrıca ön konsolun tüm uzunluğunu genişleten petek desenli metal hava menfezi de dahil olmak üzere yeni yüksek kaliteli malzemelerden yararlanılıyor. Gelişmiş donanım seviyesinde, sürücü ekranı daha iyi görünürlük için 10,2 inç renkli HD LCD ile donatılmış.

Yeni Civic, sezgisel bir Bilgi-eğlence paketi sunuyor. Merkezi dokunmatik ekran, göz hareketini en aza indirmek için 9 inç'e genişletilmiş ve yükseltilmiş. Sistem, seyahat ederken her zaman bağlı kalmak için Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz ile uyumlu çalışıyor.

Yolcu deneyimini daha da geliştirmek için Elegance ve Sport donanım seviyeleri standart olarak sekiz hoparlöre sahipken, Advance versiyonu canlı bir konserle kıyaslanabilir bir akustik deneyim için 12 BOSE hoparlörle donatılmış.

Civic, güvenlik ve sürüş yardımı için gelişmiş bir dizi özellik olan Honda SENSING ile donatılmış. Yeni 100° geniş açılı kamera ve gelişmiş tanıma teknolojisi, Civic'in yayaları, trafik işaretlerini, sınırları ve bisikletler ve motosikletler dahil diğer araçları algılama yeteneğini artırıyor. Yeni Civic dördü önde ve dördü arkada olmak üzere ilk kez sonar sensörleriyle donatılmış. Şeritte Tutma, i-ACC ve Kör Nokta İzleme gibi halihazırda kullanımda olan teknolojilerin geliştirilmiş sürümlerine ek olarak, Civic'in kapsamlı aktif güvenlik özellikleri, manevra sırasında trafik izleme sistemi ve trafik yardım sistemi ile zenginleştirilmiş.

Sıkı Euro NCAP güvenlik standartlarını karşılamak için yeni yapısal bileşenler de entegre edilmiş. Yandan çarpışma durumunda performansı artırmak için ek kapı çubukları; çarpma enerjisini emmek ve bacaklara ve dizlere verilen zararı azaltmak için ön tampon çubuğuna güvenlik plakaları; önden çarpma durumunda yolcuların yaralanmasını azaltmak için arka koltukların yanlarında ve ön koltukların dizlerinde bulunanlar dahil olmak üzere toplam 11 hava yastığı ve aralarında çarpışmaları önlemek için sürücü koltuğuna yerleştirilmiş merkezi bir hava yastığı ile model güvenliği üst seviyede sunuyor.

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Carmedya.com / Otomobil