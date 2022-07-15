Honda Civic 50 yaşında

Honda'nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27.5 milyondan fazla satış adedine ulaşan Civic modeli, 11'inci nesli ile 50'nci yaşını kutluyor.

Dünya otomobili olmak üzere yollara çıkan model, bugüne kadar dünya genelinde 170 ülkede 27.5 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Honda'nın ikonik modeli olan Civic'in ilk neslindeki temel ilkeler, tüm jenerasyonlar boyunca korundu. Güncel olarak 11'inci nesliyle yollarda olan Civic, kendi sınıfının standartlarını belirlemeye ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeye devam ediyor. Civic'in uzun yıllardır popülerliğini korumasının temelinde ise, Honda mühendislerinin 50 yıldır geliştirdiği ileri teknolojiler yer alıyor. Civic'in temel tasarım felsefesinde bulunan geniş iç hacim, ileri teknolojiler, performans ve keyifli sürüş devam eden tüm nesillerde de korunmaya devam ediyor.

1972 – 1979

Global pazarda günlük kullanımda olağanüstü pratiklik sunan küresel bir otomobil olarak geliştirilen ilk nesil Civic, Avrupa'da satılan ilk Honda otomobillerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. İlk olarak Japonya'daki Suzuka fabrikasında üretilen model, devrim niteliğindeki Bileşik Türbülans Kontrollü Yanma (CVCC) motoruyla donatıldı. İlk nesil Civic bu motoruyla 1970 Temiz Hava Yasası'na uyan ve küresel otomotiv endüstrisinin gelecekteki emisyon hedefleri için standardı belirleyen ilk araç oldu.

1980 – 1986

İkinci nesil Civic, orijinal Civic'in başarısını temel alan gelişmiş CVCC-II motoru ile donatılarak 1979 yılında satışa sunuldu. Başta daha ekonomik 1.3 litrelik bir motoru bulunan modelin seçenekleri 1.5 litre sedan, hatchback ve station wagon ile genişledi. Köşeli tasarım detayları ile sunulan ve beş vitesli manuel şanzıman da eklenen ikinci nesil Civic, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda kısa sürede yenilendi. Üçüncü nesil Civic, 1983 yılında daha uzun dingil mesafesi ve daha köşeli bir tasarım ile tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet eden teknoloji ve çözümleri sağlayan 'maksimum insan, minimum makine' ilkesi doğrultusunda tanıtılan ilk model oldu. Günümüzde yeni Honda modellerinde de bu ilkenin temelinde yer alan modern sürücülerin beklentisini karşılayan alan ve kullanım kolaylığı sunuluyor. Bu nesil kapsamında üç kapılı, dört kapılı sedan ve gelişmiş alan ve kullanışlılık sunan beş kapılı Civic Shuttle station wagon olmak üzere üç gövde tipi satışa sunulurken; 1.6 litrelik DOHC motorla daha sportif bir Civic Si versiyonu da tanıtıldı.

1995

1987 – 2000

Dördüncü nesil Civic, Honda'nın VTEC (Değişken Zamanlı Elektronik Supap Zamanlaması ve Açılma Kontrolü) teknolojisine sahip yeni bir motor seçeneği ile 1987 yılında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Yeni sistem, yüksek devirlerde daha yüksek performans ve düşük devirlerde gelişmiş yakıt ekonomisi sağlayarak motor teknolojisinde devrim yaratarak Civic'e birçok ödül kazandırdı.

2000

Bu gelişmenin ardından 1991 yılında aerodinamik gövdesiyle ön plana çıkan beşinci nesil Civic ve sınıfına daha yüksek değerler katmak üzere yeni VTEC motor ile ilk kez kesintisiz vites değiştirme teknolojisi sunan sürekli değişken şanzıman (CVT) bulunan altıncı nesil Civic geliştirildi. Diğer yandan performansa da odaklanan Honda, Civic'in üstün sürüş dinamiklerini esas alan Type R versiyonunu 1997 yılında pazara sundu.

Type R, Civic'in performansını zirveye taşıyarak Honda'nın hot hatch dünyasındaki 25 yıllık başarı öyküsünde başrol oynamaya devam ediyor.

2006

2001 – 2021

Civic'in yedinci nesli 2000 yılında yollara çıkarken; 2001 yılında da hibrit teknolojisi sunan ilk Civic nesli olmayı başardı. Bu model 29,5 km/litre tüketim ile dünyanın yakıt açısından en verimli 5 koltuklu seri üretim benzinli otomobili olarak tarihe geçti. 2005 yılında ise Avrupa pazarları için yenilikçi bir tasarım ile satışa sunulan sekizinci nesil hatchback modeli, günümüzde çeşitli Honda modellerinde kullanılan 'Sihirli Koltuk' teknolojisi ve yakıt deposunun ön koltukların altına yerleştirildiği tasarım ile yükleme alanında fark yaratan ilk Civic nesli olmasıyla öne çıktı.

2019

Verimlilik konusunda yapılan iyileştirmeleri sayesinde 1.6 DTEC motoru sahip dokuzuncu nesil Civic, 24 AB ülkesinin tamamında 25 gün süren sürüş toplamında 13.498 km mesafede 100 km'de ortalama 2.82 litre yakıt tüketerek 'En Düşük Yakıt Tüketimi' dalında Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Bu başarıların ardından iki farklı VTEC Turbo motor seçeneği ile ilk kez gelişmiş güvenlik özellikleri ile sürüş destek sistemi Honda SENSING ile donatılan tamamen yenilenen 10'uncu nesil Civic, 2015 yılında satışa sunulurken; yüksek performanslı hatchback dünyasında yeni standartlar belirleyen Civic Type R da 2017 yılında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Sürüşü, hız dengesi ve fren performansı ile beğenilen Civic Type R, Almanya'daki Nürburgring Nordschleife'de önden çekişli otomobiller için yeni bir tur zamanı rekorunu kırdı.

2021

2022

50 yıllık köklü bir geçmişe dayanan 11'inci nesil Civic, üstün performans ve verimliliği, geliştirilmiş konfor seviyesi, çekici dış tasarımı ve kullanılabilirlik özelliklerini bünyesinde harmanlıyor. Bu nesil aynı zamanda Honda için Avrupa'da önemli bir kilometre taşını temsil etmesiyle öne çıkıyor.

Yeni Civic e: HEV modeli üstün yakıt ekonomisi, verimlilik, üstün performans ve sürüş dinamiklerini bir arada sunuyor. Honda Civic'in tüketiciler tarafından ilk neslinden beri çok beğenilen bir model olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, Civic'in 11'inci neslinde ilk nesildeki işlevsellik, konfor gibi temel tasarım felsefesinin devam ettiğini belirtti. Gardner, Civic'in ana bileşeni olan üstün performans için güç aktarma sistemleri ve sürüşü keyifli hale getiren özelliklerinin bir kez daha tüketicilerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

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Carmedya.com / Otomobil