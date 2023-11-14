Honda City 2023 Fiyat Listesi ve Donanım Seçenekleri

Honda'nın B segment temsilcisi Honda City, düşük yakıt tüketimi, kompakt tasarımı ve uygun fiyatıyla tercih edilen bir otomobil. İşte Honda City'nin Kasım 2023 fiyat listesi ve donanım seçenekleri.

Honda'nın B segment temsilcisi Honda City, bayilerde alıcılarını bekliyor. Şehir hayatına uygun olması amacıyla otomatik şanzıman seçeneği ile gelen City, düşük yakıt tüketimi, kompakt tasarımı ve uygun fiyatlı ile oldukça fazla tercih ediliyor. İşte Honda City'nin Kasım 2023 fiyat listesi.

Honda City 2023 fiyatları ve donanım seçenekleri!

Honda isminden de anlaşılacağı üzere şehir hayatına en uygun otomobili City ile yıllardır piyasada yer tutuyor. Özellikle boyutları ve sunduğu özellikler sebebiyle kalabalık şehirlerde tercih edilen Honda City, bu sene fiyatları ile daha cazip gözüküyor.

2021 yılından itibaren yeni tasarım dili ile Honda tutkunlarını etkileyen City, ülkemizde 1.5L VTEC benzinli motor seçeneği ile satılıyor. Zaten dizel motor seçenekleri ile piyasada pek tercih edilmeyen Honda, sorunsuz benzinli motorları ile aradaki farkı çok rahat bir şekilde kapatıyor. City'de 1.4 benzinli motorunu, 2021 yılında Honda'nın yeni 1.5L benzinli motoru ile güncelledi. 121 HP 145 Nm tork üreten bu motor Honda City'i 0-dan 100'e 10,5 saniyede taşıyor. Yakıt tüketimi ise ortalama 100 kilometrede 6,2 litre.

Honda Civic 2023 fiyat listesi!

Sadece otomatik şanzıman seçeneği ile gelen Honda City 2023, Elegance ve Executive paketleri ile satılıyor. Paketler arasındaki farkı aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Fiyatlar ise listenin hemen altında yer alıyor.

Executive Elegance Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi – 8" Dokunmatik Renkli Multimedya Ekranı 8" Dokunmatik Renkli Multimedya Ekranı Apple CarPlay Apple CarPlay Android Auto Android Auto Yokuş Kalkış Desteği Yokuş Kalkış Desteği Geri Görüş Kamerası Geri Görüş Kamerası Deri Direksiyon Deri Direksiyon Otomatik Klima – LED Ön Sis Farları – LED Ön Farlar – Alüminyum Alaşımlı Jantlar Alüminyum Alaşımlı Jantlar Hız Sabitleyici –

Honda City Kasım 2023 fiyat listesi!