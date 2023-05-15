Honda Avrupa'da elektrifikasyon çalışmalarını güçlendiriyor

Honda, Avrupa pazarındaki elektrifikasyon sürecine ilişkin gelişmeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

Almanya'daki Avrupa Araştırma ve Geliştirme tesisinde düzenlenen toplantıda, Honda'nın 2050 yılına kadar global olarak ulaşmayı hedeflediği karbon nötrlüğü kapsamında; Avrupa'daki faaliyetlerinde atılacak adımlar aktarıldı. Öncelikle SUV modeller ZR-V ve CR-V ile tamamen elektrikli e: Ny1 olmak üzere üç yeni otomobilin yanı sıra Honda'nın Avrupa'daki ilk elektrikli scooter modeli olan EM1 e: yollara çıkmaya hazırlanıyor. Honda'nın e: PROGRESS isimli enerji yönetimi hizmetinin de önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. 2022 yılında Avrupa pazarında satışa sunulan Civic e: HEV modelinin ardından otomobil ürün gamını büyüten Honda, yeni elektrikli modelleri ile de mobilite çalışmalarına hız kazandırmayı amaçlıyor.

Elektrifikasyon sürecine yönelik olarak Honda Motor Europe Başkanı ve Direktörü Katsuhisa Okuda, Avrupa'daki otomobil, motosiklet ve güç ürünlerinin kullanan sadık müşterinin Honda için önemini vurgularken; şimdiye kadar Avrupa'daki en geniş ürün gamına ulaşacakları bilgisini paylaştı. Ürünlerin yanı sıra elektrifikasyon sürecinin bir parçası olarak enerji hizmetlerini de geliştirerek global sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak üzere önemli temellerin atıldığını belirtti. Ayrıca nisan ayının sonlarında da Japonya'da düzenlenen basın toplantısı ile elektrifikasyona sürecindeki ilerleme ve dönüşüme yönelik güncel bilgiler ile planlar paylaşılmıştı.

Honda, Avrupa'da elektrikli ürün gamı genişliyor

75 yıldır insanların hayatını kolaylaştırmaya, daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için mobilite çözümlerine odaklanan Honda, karbon nötr hedeflerine ulaşmak için mühendislik çalışmalarının katkısıyla teknolojilerini ve ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda; Avrupa'da ilk kez hem tam hibrit hem de ilk plug-in hibrit aktarma organı olan tamamen yeni ZR-V ve CR-V modellerinin satışa sunulması planlanıyor. 412 kilometrelik sıfır emisyonlu menziliyle Honda'nın Avrupa'daki ikinci tam EV ürünü olan tamamen elektrikli e: Ny1 modeli ile Avrupa'da en geniş otomobil ürün gamına ulaşılacak. Otomobilin yanı sıra 2023 yılının sonlarında satışa sunulması planlanan Avrupa'daki ilk elektrikli scooter modeli EM1 e: , Honda'nın 2025 yılına kadar dünya çapında tanıtmayı planladığı 10 yeni EV modelinden biri olmasıyla öne çıkıyor.

Gelişmeler kapsamında Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, Avrupa'da Civic e: HEV'in satışa sunulması ile ürün yelpazesinin tamamen elektrikli hale getiren ilk bölge olduklarının paylaşırken; ikinci EV ve ilk elektrikli scooter dahil olmak üzere üç yeni SUV modelinin tüketicilerin beğenisine sunulması ile Honda'nın global sürdürülebilirlik hedefine önemli katkılar sağlanacağını söyledi.

Honda, Avrupa'da enerji yönetimi hizmetini yaygınlaştıracak

Honda'nın mobilite çalışmalarının ilerlemesi için odaklanacağını açıkladığı alanlardan biri olan enerji yönetimi konusunda da faaliyetleri ve yatırımları genişliyor. Temiz enerji hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanan projeleri arasında, verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkaran ek şarj ve depolama çözümlerinin yanı sıra temiz bir enerji taşıyıcısı olarak hidrojen araştırmaları sunan ilk uygulama olan e: PROGRESS hizmeti yer alıyor. İngiltere'de hali hazırda Honda e: modeli için kullanılan uygun maliyetli ve sürdürülebilir evde şarj çözümü sunan temiz enerji hizmeti, yeni e: Ny1 ve plug-in hibrit CR-V sürücülerinin kullanımına da sunulacak. İkinci aşamada da müşterilerin şarj ekosistemlerinde güneş enerjisinden faydalanabilmesi ve hizmetin Avrupa'da Honda dışındaki markaların kullanıcıları arasında da yaygınlaştırılması hedefi bulunuyor.

Mobilite ile enerji yönetiminin kesişmesine yönelik olarak Honda Ar-Ge Europe Başkanı Takehiro Wada, enerji araştırma programının hem toplum hem de müşterileri için akıllı ve sürdürülebilir çözümlerin en iyi nasıl sunulacağına yönelik bir test alanı olduğunu belirtirken; mobiliteye ve enerjiye hizmetlerine inandıklarının altını çizdi. Wada, bu çalışmaların yalnızca çevreye ve enerji altyapısına katkı sağlamakla kalmayarak tüketiciler için tasarruf imkanı yarattığını ve Honda'nın mobilite vizyonuna da genişleteceğini belirtti.

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