Honda, 2030 yılına kadar 30 elektrikli otomobil tanıtacak

Honda, 2030 yılına kadar 30 elektrikli otomobil tanıtmayı planlıyor. Şirket, 2023 yılında yeni bir elektrikli spor otomobil olan Honda S2000'i tanıtacak.

Elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artarken, markalar da ürün gamlarına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Bu süreçte Honda da elektrikli araçlara geçişte gelecek planlarını paylaştı. 2030 yılına kadar 30 elektrikli otomobil tanıtmayı planlayan şirket, spor bir otomobil için de kolları sıvamış durumda.

Honda S2000 elektrik motoru ile yeniden hayata dönebilir

Japon otomobil üreticisi Honda, 75. yıl dönümü şerefine 2023 yılı içerisinde yeni bir elektrikli spor otomobil tanıtmayı planlıyor. Son gelen bilgilere göre yeni elektrikli otomobil, ikonik Honda S2000 modelinden izler taşıyacak.

Elektrikli spor otomobil, markanın bu yılın başlarında tanıttığı e: Ny1 SUV'de de kullanılan Honda'nın yeni e: n elektrikli platformu üzerinde yükselecek. Bu platformun düşük ağırlık merkezi ve zemin etkili aerodinamik özellikleri sayesinde spor otomobiller için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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Honda S2000 izleri taşıyan elektrikli spor otomobil hakkında, markadan henüz detaylı bir açıklama ise yapılmış değil. Ancak zamansız çizgileri ile birçok otomobilseverin beğenisini kazanmış olan Honda S2000'in ismi bile birçok kişiyi heyecanlandırmaya yetmiş durumda.

Japon otomobil üreticisi, önümüzdeki dönemde bu modelin yanı sıra bir amiral gemisi spor otomobil daha tanıtmayı planlıyor. Bu model için ise gözler şimdiden NSX'e çevrilmiş durumda. Tasarımı ve performansı ile 90'lı yıllara damga vuran otomobil, 2016 yılında ise hibrit motoru ile yüzünü göstermişti. Şimdi ise bu efsanevi otomobili tamamen elektrikli olarak görebiliriz.

Honda, son dönemde yaptığı atılım ile elektrikli otomobil pazarında önemli bir pay sahibi olmak niyetinde. Peki siz Honda imzalı elektrikli otomobil modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.