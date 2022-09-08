Üye Girişi
Haberi Paylaş

Honda 2030 hedefi için yeni iş birliklerine imza attı

Otomobil Haberleri

Honda 2030 hedefi için yeni iş birliklerine imza attı

Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı EV modelinin üretimi için yeni iş birliklerine imza attı.

Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı EV modelinin üretimi için yeni iş birliklerine imza attı.

Honda, yeni elektrikli araç serisi için ABD'de pil üretmek üzere LG ile ortak bir girişim kurarak üretim tesisi inşa edeceğini ve yine elektrikli araçlarda bulunacak bataryalarda kullanılmak üzere gerekli olan metallerin tedarik edilmesine yönelik ise Japonya merkezli Hanwa Co, Ltd. (Hanwa) ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

Bu ortaklık sayesinde Honda, orta ve uzun vadede nikel, kobalt ve lityum gibi bataryalar için gerekli olan temel metallerin Hanwa tarafından güvence altına alınarak kaynakların düzenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak.

LG Chem ile Ohio'da üretim tesisi kuracak

Honda ayrıca, 2030 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni elektrikli araç serisi için LG Chem ile ABD'de pil üretmek üzere bir üretim tesisi inşa edeceğini de duyurdu. 2023 yılı itibariyle lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine başlamayı hedefleyen Honda ve LG Chem, yıllık yaklaşık 40GWh üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisini Ohio'da kurmayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada; gerekli kaynakların düzenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak üzere geniş bir tedarikçi yelpazesiyle çalışan Honda'nın, karbon nötr hedefine ulaşmak ve elektrikliye geçiş stratejisini kesintisiz bir şekilde yürütmek için yeni iş birliklerine imza atmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

Tam Gemi Şok Denemeleri Tragger Honda Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.
title