Honaz Tüneli kaç kilometre, nerde? Honaz Tünelinin güzergahı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tünelinin nerden olduğu ve güzegahı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Honaz Tüneli nerde, güzergâhı ne? Honaz Tüneli ücretli mi ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ege ile Akdeniz bölgelerindeki çok sayıda kenti birbirine bağlayan Denizli'deki çevre yolu projesinin en zor etabı olan Honaz Tüneli Geçtimiz günlerdeCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştı. Açılışın ardından vatandaşlar Honaz Tünelinin nerde olduğunu ve Güzergahını merak ediyor. Peki Ege ve Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Honaz Tüneli nerede? Honaz Tünelinin güzergahı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

HONAZ TÜNELİ NEREDE?

Honaz Tüneli, Türkiye'nin Denizli ilinde bulunan bir karayolu tünelidir. Denizli-Acıpayam Yolu ile Denizli Çevreyolu arasında yer almaktadır. Tünel Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. Ege'nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.

HONAZ TÜNELİ GÜZEGAHI NASIL OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımdan yapılan açıklamaya göre: Denizli'nin aynı zamanda her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedilen açıklamada, "İzmir - Aydın, İstanbul - Akhisar - Buldan ve Afyon - Uşak istikametinden gelip Antalya, Muğla ve Çardak istikametine giden transit taşıt trafiği mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçmektedir. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi" ifadeleri kullanıldı.