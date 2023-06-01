Fenerbahçe karşılaşmasında şampiyonluğu kutlamak isteyen Galatasaray, Arjantin kulübü Estudiantes'i örnek alacak. Peki, Hologram aslan nedir? Hologram aslan nasıl yapılıyor, ücreti ne kadar?

Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes'in stadyum açılışındaki hologram şovuna gösterilen ilgi Galatasaray'ın da dikkatini çekti. Hologram aslan nedir? Hologram aslan nasıl yapılıyor, ücreti ne kadar?

HOLOGRAM ASLAN NEDİR?

Galatasaray'ın iddiaya göre Galatasaray, Arjantin ekibi Estudiantes'in stadyum açılış şovundaki örnekle, hologram sayesinde dev bir aslanı stadyum çevresinde dolaştırmayı planlıyor.

Bu şov ile statiçinde aslan hologramı ile gösteri yapılacak.