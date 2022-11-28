TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Hollandez yapıldı. İzleyiciler, hollandez sos tarifini araştırmaya başladı. Peki, Hollandez sos nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hollandez sos tarifi ve yapılışı! Hollandez malzemeleri! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde mavi takım kaptanlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Hollandez sos yapıldı. Peki, Hollandez sos nedir, nasıl yapılır? MasterChef Hollandez sos tarifi ve yapılışı! Hollandez malzemeleri! Detaylar haberimizde...

HOLLANDEZ SOS NEDİR?

Hollanda sosu olarak da adlandırılır, eritilmiş yumurta sarısının bir karışımıdır. Tereyağı ve limon suyu genellikle tuz ve beyaz biber veya acı biber kullanılır. Buharda pişirilmiş kuşkonmaz gibi sebzelerde servis edilir.