Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, Hollandalı deprem kahini İstanbul için ne dedi merak ediliyor. İstanbul depremi için tarih verdi mi, ne zaman olacağı gündeme geliyor. Peki, Hollandalı deprem kahini İstanbul için ne dedi?

Daha öncesinde Kahramanmaraş depremini tahmin eden ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, İstanbul için ne dedi merak ediliyor. Hollandalı deprem kahini İstanbul için ne dedi sorusu gündeme geliyor. Hollandalı deprem kahini İstanbul için ne dedi? Frank Hoogerbeets açıklaması!

FRANK HOOGERBEETS 'DEPREM KAHİNİ' YİNE TARİH VEREREK UYARDI

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti. Bununla birlikte İstanbul için Frank Hoogerbeets bir açıklamada bulunmadı.