Hollanda Türkiye tek maç mı, rövanş var mı?

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak bu önemli maçın hakemi Fransız Clement Turpin olarak belirlendi. Peki, Hollanda Türkiye tek maç mı, rövanş var mı?

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)

Maçlar tek maç üzerinden oynanacak.