Üye Girişi
Haberler

Hollanda Türkiye tek maç mı, rövanş var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Hollanda Türkiye tek maç mı, rövanş var mı?

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak bu önemli maçın hakemi Fransız Clement Turpin olarak belirlendi. Peki, Hollanda Türkiye tek maç mı, rövanş var mı?

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)

Maçlar tek maç üzerinden oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

A Milli Futbol Takımı Hollanda Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

 Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title