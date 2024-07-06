HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler!

Milli maçta kimler cezalı, kimler oynuyor ve Türkiye- Hollanda maçında ilk 11 araştırılıyor. Hollanda- Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Türkiye- Hollanda maçında kimler cezalı? Detaylar haberimizdedir…

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.