Üye Girişi
Haberler

Hollanda Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Hollanda Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi?

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak bu önemli maçın hakemi Fransız Clement Turpin olarak belirlendi. Peki, Hollanda Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi?

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)

Maçlar tek maç üzerinden oynanacak.

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

A Milli Futbol Takımı Hollanda Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

 Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title