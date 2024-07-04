Hollanda Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Hollanda Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi?
2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak bu önemli maçın hakemi Fransız Clement Turpin olarak belirlendi. Peki, Hollanda Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi?
TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.
ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda- Türkiye (Olympiastadion)
Maçlar tek maç üzerinden oynanacak.
HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS BİLGİLERİ
• Uydu: TÜRKSAT 4A
• Frekans: 11794
• Polarizasyon: V Dikey
• Sembol Oranı: 30.000
• FEC: 3/4