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Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Hollanda- Türkiye çeyrek final maçının detayları merak ediliyor. EURO 2024'te çeyrek final maçının hangi gün, saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. Peki, Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek eleyen A Milli Takımımız, Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İki takım 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak maçta kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milli Takım Avusturya Hollanda Almanya Türkiye Futbol Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

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