Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Hollanda- Türkiye çeyrek final maçının detayları merak ediliyor. EURO 2024'te çeyrek final maçının hangi gün, saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. Peki, Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek eleyen A Milli Takımımız, Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İki takım 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak maçta kozlarını paylaşacak.