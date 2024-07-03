Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Hollanda- Türkiye çeyrek final maçının detayları merak ediliyor. EURO 2024'te çeyrek final maçının hangi gün, saat kaçta oynanacağı araştırılıyor. Peki, Hollanda- Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024 Çeyrek finali Hollanda- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya
5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa
6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre
HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek eleyen A Milli Takımımız, Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İki takım 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak maçta kozlarını paylaşacak.