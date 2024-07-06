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Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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Sporseverler, Hollanda-Türkiye ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu?

UEFA 2024 Hollanda- Türkiye maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Hollanda- Türkiye ilk 11! Hollanda- Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Hollanda- Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda- Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor. Hollanda- Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu?

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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