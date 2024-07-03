Hollanda Türkiye 6-1 ne zaman oynandı, ne maçıydı?

Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek Finalde Hollanda – Türkiye eşlmesi oldu. Peki, Hollanda Türkiye 6-1 ne zaman oynandı, ne maçıydı?

HOLLANDA TÜRKİYE 6-1 NE ZAMAN OYNANDI?

Maçtan detaylar:(07.09.2021)

A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 1. dakikada Davy Klaassen, 16, 38 (Penaltıdan) ve 54. dakikalarda Memphis Depay, 80. dakikada Guus Til ve 90. dakikada Malen attı. Ay-Yıldızlıların tek sayısını 90+2. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Takımımızda Çağlar Söyüncü 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

Millîler bu sonuçla elemelerdeki ilk mağlubiyetini alırken liderlik koltuğunu kaybetti ve üçüncü sıraya indi.

Grupta diğer maçlarda Norveç evinde Cebelitarık'ı 5-1 mağlup ederken, Karadağ sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar:

Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne düşen topa Merih Demiral ayak koyamadı. Ozan Kabak'ın kafayla içeriye doldurduğu topu kaleci Bijlow yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Hollanda 4. golünü buldu. Sol kanattan Bergwijn'in arka direğe yaptığı ortayı Berghuis kafa ile altı pas içine gönderdi. Depay yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 4-0.

80. dakikada ev sahibi takım farkı 5'e yükseltti. Koopmeiners'in savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Til, ceza yayı içinde dönerek vurdu, Uğurcan'ın bacağına da çarpan top ağlara gitti: 5-0.

90. dakikada Hollanda 6. golünü attı. Rensch'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Malen düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0.

90+2 dakikada milli takım golü buldu. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı, boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi: 6-1.

Müsabakayı Hollanda 6-1 kazandı.

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries (Dk. 71 Rensch), Klaassen (Dk. 71 Gravenberch), De Jong (Dk. 46 Koopmeiners), Wijnaldum (Dk. 61 Til), Bergwjin (Dk. 61 Malen), Berghuis, Depay

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 90+1 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, 38 (penaltıdan) ve 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda), Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 14 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)