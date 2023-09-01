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Hollanda - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşıyor. Hollanda - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

HOLLANDA – SIRBİSTANMAÇI NE ZAMAN

Hollanda-Sırbistan Maçı, 01 Eylül Cuma günü oynanacak. Hollanda-Sırbistan Maçı, saat 21:30'da başlayacak.

Hollanda - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

HOLLANDA - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Sırbistan arasındaki CEV Kadinlar Avrupa Şampiyonasi maçı, TRT Spor 2, TRT Spor Yildiz kanaLından canlı maç izlenebilecek.

Osman Demir
Osman Demir
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