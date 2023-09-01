Hollanda - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşıyor. Hollanda - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?