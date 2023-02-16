Türkiye'de çarşamba akşamı televizyonlarda ortak yayında yapılan yardım kampanyasının bir benzeri de Hollanda'da düzenlendi. Yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayın öncesinde 28,6 milyon avroydu. Peki, Hollanda ne kadar deprem bağışı yaptı?

Hollanda'da depremzedeler için toplanan bağışlar 90 milyon euro'ya ulaştı

Hollanda'da depremzedeler için 89 milyon euro bağış toplandı

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Hollanda'da bir çok yardım kuruluşunun başlattığı Giro555 yardım kampanyası kapsamında yerel ve ulusal televizyonlarda ortak yayınla bağış toplandı. Peki, Hollanda ne kadar deprem bağışı yaptı?

HOLLANDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Ülkedeki 11 STK'nin ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı "Ulusal eylem günü"nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 avroya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ortak canlı yayın öncesinde 28,6 avro olan toplam bağışın, yayının başlamasının ardından gün sonunda yaklaşık 89 milyon avroyu bulduğuna işaret edildi.

Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin bugünkü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.

Hollanda'da depremzedeler için ortak bağış yayınında 89 milyon euro yardım toplandı.

yardım toplamak için yapılan ortak canlı yayın öncesinde 28,6 milyon avro