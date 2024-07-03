Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi heyecan dorukta. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Hollanda maçı ne zaman? Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi heyecan dorukta. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Detaylar...
HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.
Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.
Hollanda-Türkiye maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)