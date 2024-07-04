Üye Girişi
Haberler

Hollanda maçı cezalı oyuncular kimler EURO 2024!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza iki kötü haber birden geldi. Hollanda maçı cezalı oyuncular kimler EURO 2024!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda Orkun Kökçü 11. dakikada, İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Çeyrek finale kalan A Milli Takımımızda Kökçü ve Yüksek Hollanda maçında forma giyemeyecek. Hollanda maçı cezalı oyuncular kimler EURO 2024!

HOLLANDA MAÇI CEZALI OYUNCULAR KİMLER

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Çeyrek finale yükselen Türkiye'de Kökçü ve Yüksek Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Avusturya Hollanda Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Hollanda maçı cezalı oyuncular kimler EURO 2024! Ender Saraç beraat etti mi? Ender Saraç davası ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı 2024? 4 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Nihat Karaarslan kimdir, sağlık durumu ne, öldü mü, yaşıyor mu? 4 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 4 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title