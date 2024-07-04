2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda Orkun Kökçü 11. dakikada, İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Çeyrek finale kalan A Milli Takımımızda Kökçü ve Yüksek Hollanda maçında forma giyemeyecek. Hollanda maçı cezalı oyuncular kimler EURO 2024!

HOLLANDA MAÇI CEZALI OYUNCULAR KİMLER

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Çeyrek finale yükselen Türkiye'de Kökçü ve Yüksek Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.