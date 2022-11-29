Hollanda - Katar maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Hollanda - Katar maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Hollanda - Katar maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Hollanda - Katar maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Hollanda - Katar maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Hollanda - Katar maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Hollanda - Katar maç özeti ve detayları haberimizde...
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Hollanda - Katar maçı 29 Kasım Salı yani bugün saat 18:00 'da başladı.
Hollanda - Katar maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.
Hollanda - Katar maçı şuanda 2-0 devam ediyor. Maçta Hollanda 2-0 önde. Maç 2-0 bitti. Hollanda 3 puanın sahibi oldu.
Hollanda maçı 2-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:
Hollanda'nın golleri:
- 26. dakika : Cody Gakpo
- 49. dakika : Frenkie de Jong
MAÇ SONUCU : HOLLANDA 2 - 0 KATAR
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.