Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler!
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2022 Dünya Kupası A grubunda Hollanda - Katar bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Hollanda - Katar maçına dakikalar kala izleyiciler, Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...
Hollanda - Katar Dünya Kupası maçı 29 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.
Maçtaki ilk 11'ler şöyle:
Hollanda ilk 11:
- Noppert
- Timber
- Van Dijk
- Ake
- Dumfries
- De Roon
- De Jong
- Blind
- Klaassen
- Gakpo
- Depay
Katar ilk 11:
- Barsham
- Mohammed
- Miguel
- Khoukhi
- Hassan
- Ahmed
- Al Haydos
- Madibo
- Hatem
- Ali
- Afif
Maçı, Bakary Gassama yönetecek.