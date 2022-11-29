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Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler!

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Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası A grubunda Hollanda - Katar bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Hollanda - Katar maçına dakikalar kala izleyiciler, Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Hollanda - Katar Dünya Kupası maçı 29 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Hollanda ilk 11:

  • Noppert
  • Timber
  • Van Dijk
  • Ake
  • Dumfries
  • De Roon
  • De Jong
  • Blind
  • Klaassen
  • Gakpo
  • Depay

Katar ilk 11:

  • Barsham
  • Mohammed
  • Miguel
  • Khoukhi
  • Hassan
  • Ahmed
  • Al Haydos
  • Madibo
  • Hatem
  • Ali
  • Afif

Maçı, Bakary Gassama yönetecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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