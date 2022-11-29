2022 Dünya Kupası A grubunda Hollanda - Katar bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Hollanda - Katar maçına dakikalar kala izleyiciler, Hollanda - Katar ilk 11'de kimler var? Hollanda - Katar maçının hakemi kimdir? Hollanda ilk 11'de kimler var? Katar ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

HOLLANDA KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - Katar Dünya Kupası maçı 29 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

HOLLANDA KATAR MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Hollanda ilk 11:

Noppert

Timber

Van Dijk

Ake

Dumfries

De Roon

De Jong

Blind

Klaassen

Gakpo

Depay

Katar ilk 11:

Barsham

Mohammed

Miguel

Khoukhi

Hassan

Ahmed

Al Haydos

Madibo

Hatem

Ali

Afif

HOLLANDA KATAR MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Bakary Gassama yönetecek.