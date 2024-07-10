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Hollanda-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-İngiltere maçı şifresiz mi?

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UEFA Euro 2024 hedefine ulaşmak isteyen Hollanda-İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hollanda-İngiltere maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Hollanda-İngiltere maçı ne zaman?

UEFA Euro 2024 heyecanla beklenen müsabakada Hollanda-İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hollanda-İngiltere maçı şifresiz mi? Hollanda-İngiltere maçı hakemi kim? Hollanda-İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hollanda-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-İngiltere maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

10-07-2024 HOLLANDA VS İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hollanda ile İngiltere arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HOLLANDA-İNGİLTERE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HOLLANDA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ GÜN?

Hollanda-İngiltere Maçı, 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

HOLLANDA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda-İngiltere maçı, saat 22:00 başlayacak.

HOLLANDA-İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Yarı Final maçı, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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